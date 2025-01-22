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Политика 22 января 2025 08:25

Трамп допустил ужесточение санкций против России

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Трамп допустил ужесточение санкций против России
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: пресс-служба Белого дома

США могут ввести против РФ новые санкции, если российский лидер Владимир Путин не пойдет на переговоры для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает агентство Bloomberg.

При этом относительно продолжения поставок оружия Киеву американский лидер сказал, что власти США «изучают [этот] вопрос», замечает РБК.

Кроме того, Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский лидер Владимир Зеленский «хотел бы мира», но он не знает позиции российской стороны. «<...> для танго нужны двое», — пояснил Президент США.

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#Дональд Трамп #санкции против россии #спецоперация
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