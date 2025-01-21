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Политика 21 января 2025 10:52

Трамп ответил, сохранит ли он санкции против России

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в первый день своей новой каденции ответил на вопрос о сохранении санкций, введенных против России.

«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово „тарифы“ лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — сказал американский лидер (цитата по РИА Новости).

Трамп не стал конкретизировать дальнейшую судьбу рестрикций, направленных против РФ. При этом ранее агентство Bloomberg узнало, что его команда начала разрабатывать свою стратегию антироссийских санкций, цель которой — заключение мирной сделки по Украине.

На тот момент рассматривалось как смягчение, так и ужесточение санкций, нацеленных на российских производителей нефти. Было неизвестно, к какому варианту склоняется сам Трамп, отмечало агентство.

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#Дональд Трамп #Россия и США #санкции против россии #спецоперация
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