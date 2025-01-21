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Трамп предрек России «большие проблемы» в случае отказа от соглашения по Украине
Россия может столкнуться с «большими проблемами» в случае отказа от соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
«Он (президент РФ Владимир Путин – прим. Т.-и.) должен заключить сделку. <…> Я думаю, у России будут большие проблемы», — приводит слова американского лидера The Guardian.
Накануне Трамп вступил в должность президента США. В ходе предвыборной гонки он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине, а также встретиться с Путиным.
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