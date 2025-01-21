Экономист пояснил, отменит ли Трамп антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп может отменить санкции и ввести тарифы в ряде отраслей. Такое мнение «Татар-информу» выразил экономист Михаил Беляев.

Ранее Трамп заявил, что до сделки по Украине будет применять против России санкции или товары, последние он назвал более эффективным инструментом.

«Трампу надо изображать миротворца, сохранять приемлемое для мировой общественности лицо. Поэтому он переходит от конфронтационных санкций к более объективному регулированию с помощью тарифов. Трамп понимает, что прямой запрет в виде санкций не действует, потому что их можно обойти, а тарифы уже обойти достаточно трудно. Они ведут к удорожанию товара, а значит, снижению конкурентоспособности», – сказал Беляев.

Он добавил, что американцы никогда не делают ничего во вред себе.

«Поэтому эти тарифы они будут применять исключительно на те товары, которые им не нужны», – заключил эксперт.