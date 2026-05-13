Трамп допустил продление лицензии на продажу российской нефти

Соединенные Штаты при необходимости могут продлить изъятие из санкций, направленных против нефти из России. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп перед государственным визитом в Китай, сообщает ТАСС.

«Мы будем делать всё, что необходимо», – заверил Президент США, отвечая на вопрос, готов ли он продлить временное снятие санкций с российской нефти, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса, вызванного перекрытием Ираном Ормузского пролива после американо-израильской кампании против исламской республики.

При этом Трамп выразил уверенность, что цены на нефть резко снизятся после окончательного завершения боевых действий. «Как только эта война закончится, и это не будет долгим [процессом], вы увидите падение цен на нефть», – сказал он, подчеркнув, что фондовый рынок Штатов на этом фоне «побьет рекорды».

Решение о временном снятии санкций с России было принято 12 марта на фоне блокады Ираном Ормузского пролива. В 2025 году этим морским путем в среднем проходило 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день, что составляет около 25% их мирового морского товарооборота.

Министр финансов США Скотт Бессент 15 апреля заявлял об отсутствии планов продлевать генеральную лицензию на продажу российских нефти и нефтепродуктов, но 18 апреля она все-таки была продлена. Затем он объяснил этот шаг просьбами более чем десяти стран. Позднее Бессент сообщил, что Штаты больше не планируют продлевать временное снятие санкций с российской нефти.

Новая генеральная лицензия разрешает продажу, перевозку и выгрузку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до 17 апреля. Она действует до 16 мая.

На данный момент переговоры США и Ирана застопорились, так как требования сторон противоречат друг другу. На этом фоне в Минэкономразвития РФ констатировали, что положительное влияние энергокризиса на российскую экономику очень невелико. «На наш взгляд, его практически нет. Да, есть некое позитивное краткосрочное, возможно, среднесрочное влияние на цены. <...> А с точки зрения объемов <...> всё, что мы можем продавать, мы продаем, вопрос – по каким ценам», – пояснял ранее представитель ведомства.