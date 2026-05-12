Минэкономразвития РФ снизило прогноз роста экономики в 2026-м до 0,4%

ВВП России по итогам 2026 года увеличится на 0,4% вместо предполагавшихся ранее 1,3%. Скорректированный прогноз социально-экономического развития представило Минэкономразвития РФ.

Кроме того, в ведомстве ожидают, что экономика страны по итогам 2027 года вырастет на 1,4%, 2028-го – на 1,9%, а 2029-го – на 2,4%. Ранее в министерстве предполагали, что в 2027-м ВВП вырастет на 2,8%, а в 2028-м – на 2,5%.

«В плане внутренних условий макроэкономические показатели базового сценария рассчитаны в ситуации более жестких денежно-кредитных параметров, чем учитывались при разработке прогноза осенью 2025 года», – уточнили в пресс-службе Минэкономразвития.

Кроме того, замедления инфляции в России до плановых 4% в ведомстве теперь ожидают по итогам не 2026, а 2027 года. На конец 2026-го она должна составить 5,2%, рассчитывают в министерстве.

В разговоре с «Интерфаксом» представитель Минэкономразвития подчеркнул, что специалисты ведомства «очень сдержанно» оценивают «положительное влияние кризиса в Ормузском проливе (блокировки прохода судов по проливу Ираном в ответ на военную кампанию США и Израиля и блокады иранских портов американцами – прим. Т-и) на российскую экономику».

«На наш взгляд, его практически нет. Да, есть некое позитивное краткосрочное, возможно, среднесрочное влияние на цены. <...> А с точки зрения объемов <...> влияние не столь велико – всё, что мы можем продавать, мы продаем, вопрос – по каким ценам. А вопрос цены – это вопрос дефлятора», – пояснил собеседник агентства.

Ключевым моментом представитель министерства назвал сохранение роста экономики. «Мы не считаем, что даже в 2026 году ВВП уйдет в минус. В отдельном месяце, квартале – может быть, что в I квартале и произошло, но это вполне ожидаемая история, о которой предупреждал и ЦБ», – заверил он.