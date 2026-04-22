news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 22 апреля 2026 20:14

В США объяснили продление снятия санкций с российской нефти просьбами десяти стран

Читайте нас в
Телеграм

Более десяти стран попросили Соединенные Штаты продлить временное снятие санкций с российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в Комитете по ассигнованиям американского Сената (трансляцию встречи организовала телесеть C-Span).

Сенаторы попросили представителя администрации Президента США Дональда Трампа объяснить, почему было принято решение о продлении лицензии, позволяющей приобретать российскую нефть.

«Ко мне обратились представители более чем десять стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение», – ответил Бессент, подчеркнув при этом, что срок действия лицензии составляет всего 30 дней.

Изначально Штаты сняли ограничения на продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 12 марта. Генеральная лицензия действовала до 15 апреля, причем представители администрации Трампа отрицали наличие планов по продлению срока ее действия.

Но 17 апреля Министерство финансов США выпустило новую лицензию, которая разрешает продажу, перевозку и выгрузку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до 17 апреля. Она действует до 16 мая.

Решение о временном снятии санкций было принято на фоне блокады Ираном Ормузского пролива. В 2025 году этим морским путем в среднем проходило 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день, что составляет примерно 25% их мирового морского товарооборота.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров