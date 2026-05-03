Экономика 3 мая 2026 16:09

Глава Минфина РФ: дополнительные доходы бюджета от роста цен на нефть могут составить 200 млрд рублей

Дополнительные доходы российского бюджета в связи с повышением цен на нефть могут составить 200 млрд рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в беседе с информационной службой «Вести», передает РБК.

Министр уточнил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет за последние два месяца были одинаковыми – речь идет о сумме примерно 200 млрд рублей. Фактически эти показатели друг друга уравновесят, пояснил Силуанов.

Цены на нефть резко выросли после начала войны между Ираном и США из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала $120. Силуанов тогда же говорил, что российский бюджет должен иметь «финансовую подушку» на случай снижения цен на нефть.

#нефть #антон силуанов #Минфин России
