Fars: Иран выдвинул США пять условий для ведения переговоров

Иран начнет второй раунд переговоров с Соединенными Штатами только в том случае, если американская сторона пойдет на выполнение «пяти условий укрепления доверия». Об этом сообщает иранское агентство Fars, ссылаясь на информированный источник.

Среди этих пяти условий – прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан (речь идет о кампании Израиля против радикального шиитского движения «Хезболла» – прим. Т-и), снятие санкций, разблокировка замороженных иранских средств, компенсация причиненного войной ущерба и признание суверенитета исламской республики над Ормузским проливом, перечислил собеседник агентства.

Источник заявил, что выполнение этих требований необходимо для создания «минимального уровня доверия» между сторонами. Агентство утверждает, что именно этот список Тегеран передал Вашингтону через Пакистан в ответ на американский перечень из 14 пунктов.

При этом представители ИРИ сказали пакистанским посредникам, что блокада иранских портов со стороны США после объявления перемирия укрепила недоверие к американской стороне. В спою очередь предложение Штатов из 14 пунктов было «полностью односторонним» и не отвечало интересам Ирана, уточнил источник.

Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник изложило схожий перечень требований руководства ИРИ. В свою очередь Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал как неприемлемое предложение властей Ирана по прекращению войны, написав об этом в социальной сети Truth Social.

Теперь Трамп рассматривает возобновление бомбардировок и нанесение ударов по целям в Иране, которые ранее остались нетронутыми, отмечает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.