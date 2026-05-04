news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 4 мая 2026 08:20

Трамп анонсировал операцию по выводу из Персидского залива застрявших там судов

Читайте нас в
Телеграм
Трамп анонсировал операцию по выводу из Персидского залива застрявших там судов
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

Сегодня, 4 мая, должна начаться операция «Проект Свобода» (Project Freedom) по выводу через Ормузский пролив оказавшихся заблокированными в Персидском заливе торговых судов. Об этом сообщил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в основанной им социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, на многих из заблокированных в заливе судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарного благополучия многочисленных экипажей.

«Я полагаю, что это (вывод торговых судов из Персидского залива – прим. Т-и) станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – подчеркнул Трамп.

При этом Президент США пояснил, что покинувшие Персидский залив суда не вернутся туда до тех пор, пока он вновь не станет безопасным для судоходства. «Если же этому гуманитарному процессу будут препятствовать каким-либо образом, то с этим вмешательством, к сожалению, придется разбираться с помощью силы», – уточнил он.

Трамп добавил также, что принятию решения о проведении операции поспособствовали обращения третьих стран, которые просили освободить их заблокированные суда. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего предосудительного», –акцентировал он.

Позднее известный своими инсайдами (хотя и не всегда подтверждающимися) корреспондент американского портала Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на двух американских чиновников, что операция Project Freedom предполагает не организацию и сопровождение морских конвоев, а предоставление торговым судам данных о безопасных и свободных от мин фарватерах и их «подстраховку» от возможных атак со стороны Ирана.

«Один из них (собеседников Равида – прим. Т-и) заявил, что корабли ВМС США будут находиться "вблизи" на случай, если потребуется предотвратить нападение иранских Вооруженных сил на проходящие через [Ормузский] пролив торговые суда», – написал журналист в социальной сети X (прежде Twitter).

Кроме того, добавил Равид со ссылкой на слова обоих источников, ВМС США будут предоставлять торговым судам информацию о наиболее безопасных морских коридорах в проливе, в первую очередь о тех маршрутах, которые не были заминированы Ираном.

читайте также
Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию конфликта
Судоходство в Ормузском проливе почти остановилось после заявления Трампа
WSJ: Трамп поручил помощникам готовиться к длительной блокаде Ирана
«Блокада на блокаду»: как Трамп обостряет конфликт с Ираном в Ормузском проливе
«Блокада на блокаду»: как Трамп обостряет конфликт с Ираном в Ормузском проливе
#сша и иран #вмс сша #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Найдено тело еще одного рыбака, пропавшего на реке Ик в Татарстане

3 мая 2026

Мужчина унизил девушку в лифте казанского ЖК, полиция проводит проверку

3 мая 2026
Новости партнеров