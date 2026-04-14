«Блокада на блокаду»: как Трамп обостряет конфликт с Ираном в Ормузском проливе

Во время американо-иранских переговоров в Исламабаде Дональд Трамп объявил о блокаде уже фактически заблокированного Ираном Ормузского пролива. Почему эта ситуация еще больше запутывает перспективы урегулирования конфликта и к чему это может привести – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Провал переговоров

11 апреля в Исламабаде стартовали американо-иранские переговоры. Они начались после того, как 7 апреля стороны объявили о двухнедельном прекращении огня. Со стороны США в них приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, зять Дональда Трампа и его бывший советник по ближневосточной политике Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Иран представляла делегация во главе со спикером парламента (Меджлиса) Мохаммадом-Багером Галибафом.

Переговоры затрагивали вопросы безопасности, ядерной программы, санкций и ситуации в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит исход переговоров между США и Ираном в Пакистане. По его словам, Вашингтон уже вышел из этого противостояния победителем.

«Для меня не имеет значения, заключим мы соглашение или нет. Дело в том, что мы победили. Мы полностью разгромили эту страну», – сказал Трамп журналистам на лужайке возле Белого дома.

Даже это заявление показывает, какое значение Трамп придает переговорам. Уже 12 апреля он на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что США в ближайшее время начнут блокаду Ормузского пролива. По его словам, судам будет запрещено проходить через пролив как в сторону Ирана и других стран региона, так и в направлении Аравийского моря. Глава Белого дома отметил, что к блокаде могут присоединиться и союзники США.

В тот же день вице-президент Джей Ди Вэнс покинул переговоры с иранской делегацией в Исламабаде, что фактически означало их провал. Это неудивительно: позиции сторон изначально были диаметрально противоположными, а готовности к компромиссу не просматривалось.

Возможна ли американская блокада

Парадокс ситуации в том, что США заявляют о блокаде пролива, который уже частично ограничен действиями Ирана. Соответственно, Вашингтону сначала придется решить вопрос с Тегераном, прежде чем пытаться диктовать условия в регионе.

Располагают ли США ресурсами для реализации таких планов? Формально – да. В регионе сосредоточены как минимум две авианосные ударные группы ВМС США (USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln), до нескольких десятков кораблей сопровождения, включая эсминцы и крейсеры с системой «Иджис», а также силы союзников.

Задействована и стратегическая авиация: бомбардировщики B-1B и B-52, способные наносить удары по объектам в глубине Ирана с использованием крылатых ракет большой дальности.

Предполагаемая модель блокады может включать:

досмотр судов, следующих в иранские порты или под «подозрительными» флагами;

ограничения на страхование и фрахт танкеров, перевозящих иранскую нефть;

создание «безопасных коридоров» для поставок нефти из стран Персидского залива;

фактическое ограничение доступа к иранским портам – Бендер-Аббасу, Бушеру и другим.

Однако у Ирана есть чем ответить. Тегеран уже демонстрировал способность нарушать судоходство в Ормузском проливе с помощью катеров, ракет, беспилотников и морских мин. Кроме того, через союзников в регионе (в том числе в Йемене) Иран может повлиять и на ситуацию в Баб-эль-Мандебском проливе.

Все это может привести – и уже начинает приводить – к серьезным сбоям в мировой логистике, прежде всего в поставках энергоресурсов и сырья для удобрений. А такие сбои неизбежно ведут к росту цен.

Для справки: через Ормузский пролив проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная доля сжиженного природного газа. Любые ограничения на этом маршруте мгновенно отражаются на глобальных рынках.

Реакция Европы и арабских стран

Даже традиционные партнеры США на Ближнем Востоке с настороженностью восприняли идею «блокады на блокаду».

Так, Саудовская Аравия, по данным The Wall Street Journal, призывает Вашингтон отказаться от этой инициативы и вернуться к переговорам с Ираном. В Эр-Рияде опасаются, что попытка силового давления приведет к дальнейшей эскалации и затронет другие ключевые морские маршруты.

«Если Иран действительно захочет перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, хуситы могут стать для этого инструментом», – отмечает издание.

В Евросоюзе царит настоящая паника. ЕС не понимает действий США в Ормузском проливе, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, Евросоюз выступает против любых ограничений свободы судоходства на этом маршруте, который исторически оставался открытым для всех. Каллас выражает здесь позицию европейских политиков, которые всеми силами пытаются избежать втягивания их стран в вооруженное противостояние с Ираном.

Дональд Трамп неоднократно призывал европейские страны присоединиться к военным действиям в регионе, однако в Европе опасаются дальнейшей эскалации. Разногласия между ЕС и США по этому вопросу уже ставят под сомнение саму необходимость существования НАТО.

С учетом последних действий Вашингтона сохраняется высокий риск срыва хрупкого двухнедельного перемирия между США, Израилем и Ираном. В таком случае регион может вновь оказаться втянутым в масштабную военную эскалацию.