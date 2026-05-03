Судоходство в Ормузском проливе почти остановилось после заявления Трампа

Движение судов по Ормузскому проливу в воскресенье практически полностью прекратилось после слов американского президента Дональда Трампа о перспективах урегулирования конфликта с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Президент США сегодня заявил, что едва ли примет ответ Ирана на предложения Вашингтона, поскольку Тегеран якобы заплатил «недостаточно высокую цену».

Если в субботу морским коридором в обоих направлениях воспользовались девять судов, то в воскресенье Bloomberg зафиксировал проход лишь двух иранских коммерческих судов. Ограниченные масштабы судоходства показывают, что доступ к проливу, как кажется, сводится к определенным судам с региональной принадлежностью или одобрением региональных властей, отмечает агентство.

В последние недели многие суда проходят через пролив с выключенными транспондерами. Некоторые иранские коммерческие суда на фоне морской блокады со стороны ВМС США могут включать передатчики, когда уже добираются до вод Юго-Восточной Азии, пишет Bloomberg.

После заявления Трампа надежды на скорое восстановление неограниченного судоходства в Ормузском проливе ослабли, добавило агентство.