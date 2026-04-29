news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 29 апреля 2026 10:05

WSJ: Трамп поручил помощникам готовиться к длительной блокаде Ирана

Читайте нас в
Телеграм
Президент США Дональд Трамп в 2018 году
Фото: пресс-служба Кремля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить план длительной морской блокады Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По словам собеседников издания, Трамп надеется заставить руководство исламской республики отказаться от своей ядерной программы. В ходе последних совещаний американский лидер выступал за продолжение давления на экономику ИРИ путем частичной блокады иранских портов, предполагающей недопущение выхода из них судов, включая танкеры с нефтью. Он считает альтернативные варианты – возобновление бомбардировочной кампании или выход из конфликта – более рискованными для США.

При этом у сотрудников американской администрации нет единой позиции относительно того, как в дальнейшем следует действовать в отношении Ирана. Некоторые чиновники предлагают усилить давление на Иран, тогда как другие опасаются, что остающийся закрытым Ормузский пролив или продолжение войны навредят экономике Штатов и негативно скажутся на итогах осенних промежуточных выборов в Конгресс для Республиканской партии.

Вместе с тем Центральное командование ВС США (CENTCOM) рассказало в социальной сети X (прежде Twitter), что в порту Чахбехар (бывшем Бендер-Бехешти) из-за блокады скопилось более торговых 20 судов вместо обычных пяти.

По информации американских военных, с начала операции Военно-морские силы США перехватили 39 связанных с Ираном торговых судов, которые шли в порты исламской республики или из них. Некоторые из этих кораблей были задержаны.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп не собирается принимать последнее предложение Ирана, предполагающее открытие Ормузского пролива и завершение войны при переносе вопроса о возможном отказе исламской республики от обогащения урана на своей территории на будущее. По словам собеседников NYT, на совещании в ситуационном центре Белого дома он сказал советникам, что предложенные Тегераном условия не включают необходимых Вашингтону уступок.

Соединенные Штаты начали морскую блокаду Ирана 13 апреля. В ответ власти исламской республики 18 апреля вновь закрыли Ормузский пролив. Объемы поставок иранской нефти морским путем, до начала боевых действий достигавшие 1,6 млн баррелей в день, резко сократились.

#сша и иран #Иран #иранская ядерная программа #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
28 апреля 2026
28 апреля 2026
Новости партнеров