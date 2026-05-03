Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, но оно для него неприемлемо, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.

По его словам, военная операция «идет очень хорошо». Ранее он заявлял, что предпочел бы не возобновлять бомбардировки, но допускал такую возможность. По данным СМИ, он планировал долгосрочную блокаду Ирана.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что Тегеран предложил план по установлению долгосрочного мира в три этапа. Первая фаза предусматривает полное прекращение боевых действий в течение 30 дней и соглашение о ненападении, включающее Израиль и союзников Ирана в регионе. Второй этап предполагает заморозку обогащения урана на срок до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6 процента. На третьем этапе Иран должен начать стратегический диалог с соседями по региону для создания общего режима безопасности.

На минувшей неделе США в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели (об этом стороны объявили 8 апреля). Состоявшиеся переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. В ответ Иран перекрыл Ормузский пролив и отказался от новых контактов.