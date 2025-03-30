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Политика 30 марта 2025 18:17

Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным на следующей неделе

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Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на следующей неделе проведет новый раунд телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил об этом в интервью телеканалу NBC News.

Политик проинформировал, что очередной разговор двух президентов должен состояться на «этой неделе» (в США первым днем недели считается воскресенье – прим. Т-и).

Трамп также подчеркнул, что был «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Президента России обсудить введение на Украине временного международного управления под эгидой Организации Объединенных Наций (известно, что действующий Президент США с презрением относится к ООН – прим. Т-и).

Президент США выразил уверенность, что Путин знает о его реакции на высказанную им идею. Вместе с тем он обратил внимание на то, что у него «очень хорошие отношения» с Президентом РФ и что его «гнев быстро рассеется», если российский лидер «поступит правильно».

Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если соглашение о прекращении огня на Украине так и не будет заключено по вине Москвы.

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#Дональд Трамп #Владимир Путин #Россия и США #спецоперация
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