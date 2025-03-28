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Политика 28 марта 2025 01:32

Путин о конфликте на Украине: «Мы их добьем»

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Есть основания утверждать, что российская армия добьет вооруженные силы Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с моряками-подводниками в Мурманске.

«Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем», – сказал российский лидер, его слова приводит РИА Новости.

Путин добавил, что органы власти на Украине в настоящее время нелегитимны. Он напомнил, что президентский срок Владимира Зеленского истек, а выборы после этого не проводились. При этом многие чиновники в стране назначаются именно главой государства.

«Если он (Зеленский – прим. Т.-и.) сам нелегитимный, то все остальные – тоже», – отметил президент РФ.

Ранее Путин назвал нулевыми шансы Зеленского на победу на украинских президентских выборах.

#Владимир Путин #Украина #Россия
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