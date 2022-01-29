Токаев рассказал, что не вел никаких разговоров с Назарбаевым о его привилегиях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не вел с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым никаких разговоров о том, чтобы предоставить ему личные привилегии после январских событий в стране. Об этом он заявил в интервью гостелеканалу «Хабар 24», сообщает РИА Новости.

«Нет, никакого торга, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственно, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности», — подчеркнул Токаев в интервью.

По его словам, когда ситуация обострилась, Токаев поставил вопрос о том, что с этого момента является председателем Совбеза, что и озвучил при обращении к нации. «Этот вопрос был решен буквально на ходу», — добавил он.

В интервью телеканалу «Хабар 24» Токаев рассказал не только о причинах и последствиях январских событий, о дальнейших политических и социальных реформах, но и как складываются взаимоотношения с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». После этого Президент Казахстана обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью.