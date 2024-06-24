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Токаев и Мирзиёев выразили соболезнования Путину в связи с атаками в Дагестане
Президенту России Владимиру Путину позвонил его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев — он выразил соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки», — сказано в сообщении.
Лидеры двух стран выразили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом, также были рассмотрены некоторые аспекты развития сотрудничества в энергетической сфере.
Владимир Путин рассказал коллеге об итогах государственных визитов в Пхеньян и Ханой, которые совершил на прошлой неделе. Президенты условились продолжить личные контакты, в том числе на саммите ШОС, который состоится в казахстанской столице 3-4 июля.
Также главе государства позвонил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев — он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов в Дагестане. Лидеры обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего государственного визита Президента России в Ташкент.
Ранее соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале, произошедшими 23 июня, выразили лидеры Узбекистана, Казахстана, Киргизии и генеральный секретарь ШОС.
Накануне вечером в Дагестане произошла стрельба. По данным Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Дербенте совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Позже стало известно о гибели более чем 15 полицейских. По последним данным, число погибших выросло до 20, передает РИА Новости.
ВСУ в 12.15 мск 23 июня нанесли террористический удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Подрыв части ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
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