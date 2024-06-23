В Дербенте и Махачкале произошла стрельба, есть погибшие и раненые

В Дербенте одна группа неизвестных напала на православную церковь и синагогу, а в Махачкале другая группа атаковала пост ДПС. В результате этих двух инцидентов есть погибшие и раненые, нападавшие пока остаются на свободе.

Около 18 часов по Москве злоумышленники обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, а еще один — ранен, передает ТАСС со ссылкой на МВД по Дагестану.

«Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921», — добавил собеседник федерального агентства.

Позднее в мэрии Дербента сообщили, что синагога после нападения загорелась (видео пожара публикуют различные Telegram-каналы). Сотрудники МЧС сейчас тушат пожар.

В столице региона Махачкале другая группа злоумышленников атаковала пост ДПС. Один сотрудник полиции погиб, еще шесть получили ранения, информирует РИА Новости.

«В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет. Информации предварительная», — пояснила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.