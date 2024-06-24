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Зарубежные лидеры осудили теракты в Дагестане и выразили соболезнования
Лидеры Узбекистана, Казахстана, Киргизии и генеральный секретарь ШОС выразили соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале, произошедшими накануне. Об этом сообщают СМИ.
Как передает ТАСС, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телеграмме Президенту России Владимиру Путину выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди сотрудников полиции и гражданского населения. Он решительно осудил произошедшее и подчеркнул, что совместная борьба с такими вызовами должна продолжаться и в дальнейшем.
Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к родным и близким погибших, пожелал им стойкости, а раненым — скорейшего выздоровления. «Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности», — подчеркнуто в тексте телеграммы, адресованной главе российского государства.
Казахстан готов оказать содействие РФ в организации оперативно-розыскных мероприятий, заявил лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал теракты в православных храмах и синагоге Дагестана «античеловеческим деянием». Борьба с терроризмом должна активно продолжаться под эгидой ШОС, Организации объединенных наций и на других площадках, сообщается в телеграм-канале пресс-службы.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин заявил, что потрясен случившимся. Трагедия произошла в день, когда православные отмечали светлый праздник День святой Троицы.
«Бескомпромиссная борьба с „тремя силами зла“ — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом — является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая и далее будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.
Накануне вечером в Дагестане произошла стрельба. По данным Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Дербенте совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Также стало известно о гибели более чем 15 полицейских.
Источники РИА Новости сообщили о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам. Управлением СК по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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