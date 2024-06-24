Зарубежные лидеры осудили теракты в Дагестане и выразили соболезнования

Лидеры Узбекистана, Казахстана, Киргизии и генеральный секретарь ШОС выразили соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале, произошедшими накануне. Об этом сообщают СМИ.

Как передает ТАСС, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телеграмме Президенту России Владимиру Путину выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди сотрудников полиции и гражданского населения. Он решительно осудил произошедшее и подчеркнул, что совместная борьба с такими вызовами должна продолжаться и в дальнейшем.

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к родным и близким погибших, пожелал им стойкости, а раненым — скорейшего выздоровления. «Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности», — подчеркнуто в тексте телеграммы, адресованной главе российского государства.

Казахстан готов оказать содействие РФ в организации оперативно-розыскных мероприятий, заявил лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал теракты в православных храмах и синагоге Дагестана «античеловеческим деянием». Борьба с терроризмом должна активно продолжаться под эгидой ШОС, Организации объединенных наций и на других площадках, сообщается в телеграм-канале пресс-службы.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин заявил, что потрясен случившимся. Трагедия произошла в день, когда православные отмечали светлый праздник День святой Троицы.

«Бескомпромиссная борьба с „тремя силами зла“ — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом — является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая и далее будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Накануне вечером в Дагестане произошла стрельба . По данным Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Дербенте совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Также стало известно о гибели более чем 15 полицейских.

Источники РИА Новости сообщили о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам. Управлением СК по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».