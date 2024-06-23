При атаке на Севастополь погибли двое мирных жителей, включая ребенка

Согласно информации, предоставленной губернатором города Михаилом Развожаевым, в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь погибли два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок.

Число пострадавших достигло 22 человек, среди которых двое детей. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в районе Учкуевки, куда были направлены все доступные бригады скорой медицинской помощи. Часть пострадавших уже доставлена в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших: 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения в районе Учкуевки, еще двое пострадали в Любимовке.

Городские власти мобилизовали все доступные силы для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки.