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Духовные лидеры РТ выразили соболезнования из-за терактов в Дагестане и Севастополе
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин выступили с совместным обращением и выразили соболезнования в связи с терактами в Дербенте, Махачкале и Севастополе, произошедшими накануне.
ДУМ РТ и Татарстанская митрополия единогласно осудили произошедшее и подчеркнули, что «чудовищные преступления направлены на дестабилизацию российского общества, чтобы посеять страх и хаос среди населения и разрушить межнациональный и межрелигиозный мир в стране».
«Единство народов — самое ценное, что есть у России. Нет сомнений, что обстрел храмов, нападение на безоружных и беззащитных мирных людей совершены врагами нашей страны, которые исповедуют не религию, а человеконенавистническую идеологию. Цель врага внести раскол в единый многонациональный и многоконфессиональный российский народ, который вновь противостоит нацизму», – говорится в обращении.
Духовные лидеры республики искренне пожелали утешения родным и близким погибших и скорейшего выздоровления раненым.
ВСУ накануне в 12.15 мск нанесли террористический удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Подрыв части ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
Накануне вечером в Дагестане произошла стрельба. По данным Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Дербенте совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Позже стало известно о гибели более чем 15 полицейских.
Источники РИА Новости сообщили о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам. Управлением СК по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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