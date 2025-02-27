Техника, стройматериалы, медикаменты: нижнекамцы доставили 27 тонн помощи на СВО
Очередная масштабная отправка помощи состоялась в Нижнекамске: около 27 тонн груза направили в зону спецоперации. В Курскую и Херсонскую области отправились три единицы техники, а вместе с ними медикаменты, стройматериалы, отопительное оборудование, одежда и предметы первой необходимости.
Груз был собран благодаря усилиям сотен добровольцев, предприятий, образовательных учреждений, ветеранских организаций и волонтеров. Активное участие в подготовке приняли и родные бойцов.
Как отметила руководитель группы «Гуманитарка Татарстана» Татьяна Никифорова, в последнее время активность людей значительно выросла.
«Все запросы от бойцов мы выкладываем в группу, и люди сразу откликаются. Сейчас, в зимний период, особенно востребованы теплые вещи, отопители, генераторы и строительные материалы», – сказала она.
К гуманитарному конвою присоединились и ветераны боевых действий из Муслюмова. Они передали для 61-й бригады морской пехоты очередной мотоцикл «Урал», собранный своими силами из металлолома. Также бойцам отправили банные печи, окопные свечи и другие полезные вещи.
«Как можем, так помогаем ребятам. Это уже четвертый мотоцикл, который мы передаем на фронт», – заметил руководитель боевого братства Айдар Гибадуллин.
Важным элементом груза стали и именные посылки, собранные для конкретных подразделений и рот.
Подарки к празднику для нижнекамских бойцов были подготовлены в рамках акции «Подари тепло герою». Шефскую помощь лично сопровождал Рамиль Муллин. «Посмотрели быт – условия для жизни есть», – отметил он.
«Хочется поблагодарить нижнекамцев за поддержку гуманитарной помощи, сказать слова благодарности ребятам. Вот Антон с Нижнекамска, ребята с Менделеевска, с Нурлата. Очень приятно видеть своих татар, которые защищают нашу родину. Хочется пожелать, чтобы вернулись с победой», – добавил Муллин.
Отдельную благодарность выразил председатель Союза ветеранов морской пехоты Алексей Демидов, упомянувший вклад общественных организаций.
«Хочу поблагодарить общество «Хозяюшка», общество «Покров» за предоставленные соленья, варенья, выпечку, маскировочные сети и военное обмундирование», – поблагодарил он.
Такие масштабные отправки помощи организуются раз в месяц. С каждым разом участие в них принимает всё больше неравнодушных людей, заявили в районной администрации.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – сказал руководитель республики.
С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.
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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.