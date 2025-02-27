Техника, стройматериалы, медикаменты: нижнекамцы доставили 27 тонн помощи на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Очередная масштабная отправка помощи состоялась в Нижнекамске: около 27 тонн груза направили в зону спецоперации. В Курскую и Херсонскую области отправились три единицы техники, а вместе с ними медикаменты, стройматериалы, отопительное оборудование, одежда и предметы первой необходимости.

Груз был собран благодаря усилиям сотен добровольцев, предприятий, образовательных учреждений, ветеранских организаций и волонтеров. Активное участие в подготовке приняли и родные бойцов.

Как отметила руководитель группы «Гуманитарка Татарстана» Татьяна Никифорова, в последнее время активность людей значительно выросла.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Все запросы от бойцов мы выкладываем в группу, и люди сразу откликаются. Сейчас, в зимний период, особенно востребованы теплые вещи, отопители, генераторы и строительные материалы», – сказала она.

К гуманитарному конвою присоединились и ветераны боевых действий из Муслюмова. Они передали для 61-й бригады морской пехоты очередной мотоцикл «Урал», собранный своими силами из металлолома. Также бойцам отправили банные печи, окопные свечи и другие полезные вещи.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Как можем, так помогаем ребятам. Это уже четвертый мотоцикл, который мы передаем на фронт», – заметил руководитель боевого братства Айдар Гибадуллин.

Важным элементом груза стали и именные посылки, собранные для конкретных подразделений и рот.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Подарки к празднику для нижнекамских бойцов были подготовлены в рамках акции «Подари тепло герою». Шефскую помощь лично сопровождал Рамиль Муллин. «Посмотрели быт – условия для жизни есть», – отметил он.

«Хочется поблагодарить нижнекамцев за поддержку гуманитарной помощи, сказать слова благодарности ребятам. Вот Антон с Нижнекамска, ребята с Менделеевска, с Нурлата. Очень приятно видеть своих татар, которые защищают нашу родину. Хочется пожелать, чтобы вернулись с победой», – добавил Муллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Отдельную благодарность выразил председатель Союза ветеранов морской пехоты Алексей Демидов, упомянувший вклад общественных организаций.

«Хочу поблагодарить общество «Хозяюшка», общество «Покров» за предоставленные соленья, варенья, выпечку, маскировочные сети и военное обмундирование», – поблагодарил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Такие масштабные отправки помощи организуются раз в месяц. С каждым разом участие в них принимает всё больше неравнодушных людей, заявили в районной администрации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – сказал руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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