Тетюшане доставили 2 тыс. тонн помощи на сумму 1 млрд рублей с начала СВО

За время проведения специальной военной операции в зону боевых действий из Тетюшского района Татарстана отправлено более 2 тыс. тонн помощи на сумму около 1 млрд рублей. Бойцы получили около 60 автомобилей, экскаватор, квадрокоптеры, гексакоптеры, оборудование спутниковой связи и многое другое.

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов более 70 раз выезжал в зону СВО, привозя бойцам помощь и слова поддержки. За свою деятельность он награжден орденом Мужества.

«Сегодня лозунг «Народ и армия едины» приобретает особый смысл. Мы следим за происходящим, переживаем за наших ребят, разделяем боль их матерей и близких. Наши аграрии, обеспечивая страну продовольствием, не остаются в стороне и направляют средства на приобретение необходимой техники и оборудования для военнослужащих. Это наш общий вклад в победу», – заявил Сафиуллов.

Но помощь фронту – это не только машины и техника. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи, шьют нижнее белье и вяжут теплые носки, собирают посылки с медикаментами, продуктами и домашними заготовками, организовали производство печек-буржуек, таких необходимых в полевых условиях.

И даже дети участвуют отправляют на передовую письма со словами поддержки, рисуют рисунки для военнослужащих.

В составе делегации Тетюш, помимо главы района, не раз выезжали генеральный директор СП «Колос» Ранис Мавлиханов и руководитель агрофирмы «Татарстан» Айрат Халитов.

«Когда приезжаем, по лицам ребят сразу видно: они ждали нас. Эта встреча – как глоток воздуха, как уверенность в том, что о них помнят, что они не одни. Для нас видеть их благодарные лица – ни с чем не сравнимые эмоции», – поделились руководители сельхозпредприятий.

Руководитель агрофирмы «Нур» Радик Нургалиев выразил уверенность, что помощь армии – это долг каждого патриота: «Наши ребята на передовой защищают страну, и каждый должен внести свой посильный вклад. Как и в годы Великой Отечественной войны, помощь тыла остается важнейшей поддержкой для наших бойцов. Добрые дела надо делать с душой, по зову сердца – в этом истинный патриотизм».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.