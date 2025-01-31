«До 30 изделий за 8 часов»: челнинки шьют для бойцов СВО теплые вещи

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры Набережных Челнов из инициативной группы «Шьем для наших» в ближайшем будущем отправят военнослужащим балаклавы, шарфы, тапочки, жилеты из флиса. Причем помощь уйдет и бойцам на передовую, и тем, кто лечится в госпиталях.

Ольга – жена военнослужащего с позывным Лось. Мужчина подписал контракт и отправился на передовую. Пока он защищает Родину, его жена стала активисткой. Она шьет жилеты, толстовки и многое другое. За восемь часов она может изготовить 20-30 изделий. Теплые вещи вместе с другими волонтерами отправляла военнослужащим, в том числе и любимому супругу.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Ребята присылали и фотографии, и видео. Все им очень нравится, все теплое. Да я думаю, любой, кто получит наши посылки с такими теплыми вещами, они просто рады будут, потому что сейчас зима, холодно», – говорит Ольга.

Изделия универсальные и могут заменить сразу несколько вещей, говорят волонтеры.

«Это снуд 8 в 1. Его можно задрапировать как балаклаву, как шапку, как шарфик, как снуд. Очень удобно. Также мы шьем такие жилеты теплые, шапки, и обычные снуды, которые одевают с шапкой в комплекте. Все теплое, удобное для наших мальчишек», – рассказала активистка Гульнара Гадельшина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Свое производство волонтеры называют безотходным. Все лоскутки идут в дело, из всего изготавливают то, что обрадует военнослужащих. Например, мягкие тапочки.

«Мы их изготавливаем из остатков от кроя крупных изделий – то, что остается от балаклав и так далее. Получаются вот такие замечательные теплые тапочки, которые они носят в госпиталях. Вы знаете, на их изготовление у меня уходит не более получаса, но я ни минуты не жалею. Пусть тепло наших рук и сердец согреет их», - поделилась волонтер Эльвира Родихина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Активисты подписывают каждую коробку «с подарком», чтобы бойцы знали, что и где находится. Некоторые посылки вручат лично в руки защитникам Отечества, другие – отдадут волонтерам, которые отвезут их на передовую.

Лично в руки вещи из посылки передали военнослужащему с позывным Мудрый. Мужчина навестил волонтеров, рассказав им о службе, настрое на передовой и поблагодарив за помощь.

«Вещи теплые нужны, особенно сейчас, в зимнее время. То есть они и в летнее время очень нужны, потому что и летом ночью там холодно, а днем жара. На себе проверил, знаю», – говорит Мудрый.

С наступлением теплой погоды, волонтеры планируют начать плести маскировочные сети.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.