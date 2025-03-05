«Тепло родного края»: волонтеры Альметьевского района помогают бойцам СВО

Более тысячи свечей, три сотни килограммов лапши, маскировочные сети и теплые вещи – все это заботливо готовят волонтеры села Чупаево Альметьевского района Татарстана для бойцов специальной военной операции. Уже три года они приходят сюда как на работу, веря, что таким образом передают частичку родного дома своим сыновьям и землякам.

Резеда Ахметшина показывает вязаные изделия и объясняет их особенности. «Вот такие носки мы вяжем именно по просьбе бойцов, потому что они без пяток. Если одна сторона продырявится, они их переворачивают и надевают снова. Это делает их долговечными», – пояснила она.

Три года назад, когда из села начали уходить на фронт мужчины, женщины решили объединиться в группу «Кызыл яулыклар» и помочь.

«Наши сыновья ушли защищать Родину, и мы не могли остаться в стороне», – рассказывает волонтер Сария Хазиахметова.

Работа идет слаженно: кто-то вяжет, кто-то нарезает полоски ткани для маскировочных сетей, чтобы они были пушистыми и без просветов. Просторное помещение в местном Доме культуры позволяет работать.

За три года проделана большая работа: изготовлено более 1000 окопных свечей, 15 маскировочных сетей, 250 пар шерстяных носков, а также собрано и отправлено свыше 700 тыс. рублей в виде продовольственной помощи.

Не только волонтеры, но и обычные жители села вносят свой вклад. Ильгиза Иванова, которая занимается сбором и отправкой шефской помощи, выражает благодарность землякам: «Спасибо всем, кто приносит теплые вещи и продукты. Эта помощь бесценна».

Всего в группе волонтеров около 30 женщин. Сейчас они готовят новую посылку – мартовскую. Их работа не останавливается ни на день, ведь впереди еще многое предстоит сделать.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Маргариты Трегубенко