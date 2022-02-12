Телефонный разговор Путина и Макрона продлился 1 час 40 минут

Телефонный переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились 1 час 40 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Целью беседы со стороны Макрона было «попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе», отмечает французское агентство со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон планируют провести телефонные переговоры в субботу около полудня по парижскому времени (примерно в 14.00 по Москве). Кроме того, на субботу у Президента РФ запланирована телефонная беседа с американским лидером Джо Байденом.

Накануне советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада о нападении на Украину.