Татарстану и еще 20 регионам из-за аномальной зимы угрожает нашествие саранчи

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Из-за аномально теплой зимы Республике Татарстан и еще 20 регионам России в этом году угрожает нашествие саранчи. Это следует из доклада Россельхозцентра при Минсельхозе РФ, пишет газета «Известия».

Помимо Татарстана, саранча будет угрожать Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областям, Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, республикам Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Хакасия, Чечня, Чувашия и Якутия.

В прошлом, 2024 году таких субъектов Федерации было в полтора раза меньше – 14. Татарстана среди них не было, но присутствовали соседние с ним регионы: Башкортостан, Оренбургская и Ульяновская области.

Аграриям в этом году потребуется обработать от вредителей на 100 тыс. гектаров больше, чем в прошлом. Из доклада следует, что особенно актуально это будет для регионов, граничащих с Казахстаном. По распоряжению Министерства сельского хозяйства на создание специального отряда на этой территории и закупку наземных опрыскивателей выделено 85,8 млн рублей.

Наряду с этим в некоторых регионах России уже прошли специальные учения по борьбе с распространением саранчовых, а также были созданы координационные центры для анализа обстановки и принятия мер по защите посевов.

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько подчеркнул, что «прожорливость и многоядность саранчовых – одна из основных причин их высокой вредоносности».

Впрочем, по словам специалиста, Татарстану будет угрожать еще и луговой мотылек. Помимо РТ, в зоне риска по этому вредителю оказались Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Курганская, Курская, Новосибирская, Омская, Пензенская и Тюменская области, Кабардино-Балкария, а также Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края.

Малько добавил, что еще в 18 регионах предстоит бороться с мышевидными грызунами. Впрочем, Татарстана среди них нет.