Биолог оценил угрозу нашествия саранчи на Татарстан

Вероятность нашествия саранчи на Татарстан существует, однако республика готова к борьбе с вредителями. Об этом в интервью для «Татарстан-24» заявил кандидат биологических наук, доцент КФУ Николай Шулаев.

Он напомнил, что вопрос, «долетит ли» саранча до республики, не совсем корректен. Насекомые встречаются практически на всей территории Татарстана — исключение составляют лишь несколько северных районов. Вредитель — обитатель открытых пространств: лугов, полян, степей. Самым опасным видом из саранчевых является итальянский прус.

«В южных районах, где были вспышки [саранчи], ее численность достаточно высокая. В 2013 году у нас были вспышки численности итальянского пруса. Мы проводили химические обработки в Алексеевском и Алькеевском районах, потому что сразу видели, что численность очень высокая», — рассказал о профилактики вспышек Шулаев.

Он заверил, что в республике знают, как противостоять нашествию вредителей.

«Саранча — это классический объект в плане вредителей. Мы изучали его и начинали с ним бороться еще с 30-х годов. Уже известны районы, где она может быть. Главное, не упустить момент, когда личинки, которые не имеют крыльев, становятся взрослыми», — поделился специалист.

Ранее он рассказал о самом крупном нашествии непарного шелкопряда за 20 лет и объяснил, как татарстанцы смогут защитить от гусениц плодовые деревья.