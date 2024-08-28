Из-за потепления в Татарстане стало расти растение-аллерген и появилась саранча

Из-за глобального потепления в Татарстане распространяется инвазионный вид — амброзия полыннолистная, растение-аллерген. Кроме того, встречается новый вид саранчи. Об этом сообщила сегодня в программе «Чистый Татарстан» заместитель директора по научной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Мария Кожевникова.

«Это растение, оно выглядит непривлекательно, но является сильным аллергеном. Цветет в августе-сентябре, у него очень мелкая пыльца, которая вызывает аллергические реакции у людей. Основной ареал амброзии южнее, но она отмечается и в Казани, и в Москве, и даже на более северных территориях», — пояснила ученый.

Кроме того, по словам специалиста, на территории Татарстана распространяется саранча — итальянский прус. «Мы знаем, что южные регионы страдали от нее (саранчи — прим. Т-и )», — заметила спикер.

По словам Кожевниковой, из-за глобального потепления климата саранча распространяется в более северных регионах, в том числе в Татарстане. Это вредитель, который угрожает сельскохозяйственным культурам.