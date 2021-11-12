Татарстанстат: Жители РТ могут перепроверить свои анкетные данные до завершения переписи

В ходе Всероссийской переписи населения до 14 ноября включительно жители Татарстана могут еще раз проверить информацию о себе, заполненную на переписных листах. Об этом сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Любой из наших жителей имеет возможность проверить, как он был учтен. Это в первую очередь касается тех, кто прошел перепись на портале госуслуг. Вы до последнего часа проведения переписи можете зайти на портал госуслуг и посмотреть свой переписной лист. Именно он будет передан нам в дальнейшем. И если у вас возникли вопросы либо вы решили уточнить ответы на вопросы в переписном листе, вы это сможете сделать», – сказала она.

Спикер отметила, что «всем жителям региона предоставляется возможность переписаться еще раз».

«Если вы хотите поправить ответы, я предлагаю вам вернуться на стационарный участок, либо пригласить переписчика еще раз», – сказала Гатауллина.

Перепись населения стартовала 15 октября и продлится до конца этой недели. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.