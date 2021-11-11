Участниками переписи населения стали 97% жителей Татарстана

Участниками Всероссийской переписи населения в Татарстане стали 97% жителей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

«14 ноября – последний день, когда жители страны могут стать участниками переписи. На сегодняшний день более 97% жителей нашего региона приняли участие в акции», – сообщила она.

Данный показатель выше среднего по России. На сегодняшний день в переписи приняли участие 133,5 млн жителей страны, это 91,6% от общей численности населения.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России после 2002 и 2010 годов. Любой житель страны может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. При этом сохранился и традиционный формат переписи с обходом по домам и квартирам. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.