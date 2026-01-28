news_header_top
Происшествия 28 января 2026 10:31

Татарстанцев вновь предупредили о возможных ограничениях на дорогах из‑за непогоды

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По прогнозам синоптиков, сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с и метель с ухудшением видимости до 1000 метров.

В связи с неблагоприятным прогнозом могут быть временно закрыты отдельные участки трасс, а также введены ограничения на движение транспорта. Об этом предупреждает Госавтоинспекция Татарстана.

Напомним, что в республике с 15.45 27 января закрыта платная трасса Алексеевское – Альметьевск. Мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее в ГУ МЧС России по Татарстану напомнили жителям республики о мерах безопасности в метель.

