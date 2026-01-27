В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в метель
На территории республики сегодня ночью и днем 28 января прогнозируется ухудшение погоды. По данным синоптиков, регион накроет метель с ухудшением видимости до 1000 метров.
Ожидается сильный снег, а порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. На дорогах местами возможны снежные заносы.
ГУ МЧС России по Татарстану распространило предупреждение и призвало жителей соблюдать меры безопасности:
- по возможности оставаться дома при ухудшении погоды;
- отказаться от поездок на личном транспорте, отдавая предпочтение общественному;
- парковать автомобили вдали от слабозакрепленных конструкций и не находиться рядом с ними;
- обходить места, где на крышах заметны скопления снега и наледи;
- избегать резких маневров на дороге – перестроений, обгонов и опережений.