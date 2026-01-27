news_header_top
Руc Тат
Происшествия 27 января 2026 15:57

В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в метель

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

На территории республики сегодня ночью и днем 28 января прогнозируется ухудшение погоды. По данным синоптиков, регион накроет метель с ухудшением видимости до 1000 метров.

Ожидается сильный снег, а порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. На дорогах местами возможны снежные заносы.

ГУ МЧС России по Татарстану распространило предупреждение и призвало жителей соблюдать меры безопасности:

  • по возможности оставаться дома при ухудшении погоды;
  • отказаться от поездок на личном транспорте, отдавая предпочтение общественному;
  • парковать автомобили вдали от слабозакрепленных конструкций и не находиться рядом с ними;
  • обходить места, где на крышах заметны скопления снега и наледи;
  • избегать резких маневров на дороге – перестроений, обгонов и опережений.
#ухудшение погодных условий #ГУ МЧС по РТ #метель
