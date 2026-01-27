В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в метель

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

На территории республики сегодня ночью и днем 28 января прогнозируется ухудшение погоды. По данным синоптиков, регион накроет метель с ухудшением видимости до 1000 метров.

Ожидается сильный снег, а порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. На дорогах местами возможны снежные заносы.



ГУ МЧС России по Татарстану распространило предупреждение и призвало жителей соблюдать меры безопасности: