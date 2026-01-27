Платную трассу Алексеевское - Альметьевск закрыли из-за метели

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Автодорога Алексеевское – Альметьевск полностью закрыта для движения всех видов транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, с 15.45 на участке введено временное ограничение. Причина – неблагоприятные метеорологические условия и ухудшение обстановки на дороге. Мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения.

Движение будет восстановлено после улучшения погоды и нормализации дорожной ситуации.

Алексеевское – Альметьевск входит в дорогу Шали (М7) – Бавлы (М5). Длина участка – 145 км. Дорога работает на платной основе с конца марта 2025 года.