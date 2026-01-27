В ГАИ призвали отказаться от езды на автомобиле в надвигающуюся метель

В ГАИ Татарстана призвали жителей республики отказаться от езды на личном автомобиле в надвигающуюся метель, а также не выезжать за пределы населенных пунктов.

Напомним, что сегодня в республике ожидается снегопад и метель с ограничением видимости до 2 километров, а также сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что на фоне непогоды массово задерживаются рейсы из Татарстана в московский аэропорт Шереметьево.