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Общество 20 мая 2023 14:04

В Казанском Кремле проходит встреча Минниханова с Патриархом Кириллом

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В Казанском Кремле началась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Участие в ней принимают вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Напомним, патриарх Кирилл находится с визитом в столице Татарстана с 18 мая. Накануне он принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», став главным спикером на тему «Традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества».

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