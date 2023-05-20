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В Казанском Кремле проходит встреча Минниханова с Патриархом Кириллом
В Казанском Кремле началась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Участие в ней принимают вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Напомним, патриарх Кирилл находится с визитом в столице Татарстана с 18 мая. Накануне он принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», став главным спикером на тему «Традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества».
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