Россия – Исламский мир: Патриарх за традиционную семью, Гайнутдин о западном колониализме

Фото: rais.tatarstan.ru

Традиция как общее начало

Второй год подряд зал Казанской Ратуши пестрел бело-черными чалмами, бело-красными арафатками и белыми клобуками. Именно так выглядит с галерки заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Если в прошлом году тема ГСВ (именно так группу называл бывший глава Дагестана, а ныне постпред России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов) звучала как «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности», то в этот раз ключевым месседжем стали традиционные ценности.

Второй год подряд зал Казанской Ратуши пестрел бело-черными чалмами, бело-красными арафатками и белыми клобуками Фото: rais.tatarstan.ru

И главным спикером на тему «Традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества» стал руководитель Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Кирилл. По сути, он обозначил, в чем христианская Россия и мусульманский Восток могут взаимодействовать. Как оказалось, в защите консерватизма.

«Грубое вмешательство Запада в дела государств Ближнего Востока»

Свое выступление Патриарх начал с комплиментов в адрес Казани, где «мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие, где христиане и мусульмане вместе трудятся на общую пользу». За это он поблагодарил Раиса Рустама Минниханова и поминания покойного митрополита Феофана.

Патриарх Кирилл: «Так называемая арабская весна принесла лишь горе народам этих стран, большинство из которых мусульмане» Фото: rais.tatarstan.ru

«Обращая свой взор на происходящее в мире, мы не можем не замечать печальных последствий грубого вмешательства Запада в дела других стран, в частности государств Ближнего Востока. Так называемая арабская весна принесла лишь горе народам этих стран, большинство из которых мусульмане. Разрушение государственности сопровождалось настойчивыми попытками западных сил использовать религиозный фактор, стремлением внести вражду и разделение общества по религиозному признаку. Все это вызвало всплеск жестокости и насилия, привело к росту террористических актов, исполнители которых прикрывались религиозными лозунгами. Уроки истории России и других стран свидетельствуют о недопустимости такого подхода», – перечислил глава РПЦ беды, с которым столкнулся исламский мир.

В качестве примера сотрудничества между РПЦ и мусульманами Патриарх привел существующий с 1998 года Межрелигиозный совет.

По мнению Патриарха, главный вызов XXI века — это вызов со стороны безбожного секулярного мира Фото: rais.tatarstan.ru

«Главный враг – безбожный секулярный мир»

«Мы в хорошем смысле консервативны. Православные и мусульмане решительно отвергают апокалиптичную тенденцию — попытки утвердить грех как некую социальную норму или как один из вариантов человеческого поведения. Наверное, самое страшное и опасное для душ человеческих и судьбы мира является смешение понятий, которое становится нормой в западной цивилизации. Нет понятия греха, а есть понятие “вариативности человеческого поведения” — каждый имеет право выбирать варианты своего поведения вне всякой связи с идеей Бога. То есть что хочу, то и творю. А есть какие-то ограничения, — восклицал Патриарх Кирилл. — Поскольку мы это отвергаем, то для нас абсолютно неприемлемо, противоестественно смешение полов и ЛГБТ-идеология. А для них приемлемо, это один из вариантов поведения. Мы говорим, что такой вариант не соответствует воле Божией, а они говорят: “Не отсылайте ничего к Богу, потому что кто-то в него верит, а кто-то нет. И поскольку большинство из нас не верит в Бога, мы сами устанавливаем нормы”».

По мнению Патриарха, главный вызов XXI века — это вызов со стороны безбожного секулярного мира. «Если христиане и мусульмане будут вместе говорить об этом, то мы можем вместе противостоять трагической тенденции развития человеческой цивилизации, которая вытесняет Бога. Взаимодействие православного христианства с исламом может обеспечить создание общего фронта борьбы за выживание человеческой цивилизации. Хотел бы выразить надежду, что Россия и исламский мир будут расширять сотрудничество. В условиях кризиса международных отношений у нас открывается новая возможность повлиять на мировую повестку, чтобы забота о сохранении непреходящих нравственных ценностей стала одним из ее приоритетов, обозначил Патриарх.

Шейх Равиль Гайнутдин: «Наши друзья в мусульманских странах неоднократно отмечали, что Россия не только сберегает, но и активно отстаивает идею многополярного мира» Фото: rais.tatarstan.ru

«Против нового порождения колониализма»

Другим экспертом, кто попытался осмыслить место России в исламском мире, был председатель ДУМ РФ, шейх Равиль Гайнутдин. Если РПЦ видит исламский мир как союзника в борьбе за традиционные семейные ценности (и не случайно в этом направлении свое позиционирование пытается строить муфтий Татарстана Камиль Самигуллин), то Гайнутдин предложил сосредоточиться на антиколониальном направлении.

Выступление он начал с напоминания, что Россия «формировалась как союз православных славянских и мусульманских тюркских и северокавказских народов», который строился на принципах традиционных монотеистических религий.

«Восприятие России как партнера и друга мусульманского мира, стоявшего в 50-е и 60-е годы у истоков новой модели постколониального мира, понимание глобальной российской роли в мировой политике и экономике позволяют, несмотря на колоссальное давление, сохранять и укреплять наше стратегическое сотрудничество, — считает Равиль Гайнутдин. — Наши друзья в мусульманских странах – представители политических элит, религиозные и общественные деятели – неоднократно отмечали, что Россия не только сберегает, но и активно отстаивает идею многополярного мира, а следовательно – отвергает верховенство одной модели политического устройства, когда одна страна диктует всему миру не только политическую волю, но и навязывает ценности. Фактически мы являемся свидетелями нового колониализма, где на вооружение берутся постулаты господства одной цивилизации над другими. Совместное противодействие этому в решающий момент мировой истории обеспечит нам свободное, устойчивое развитие, возможность исповедовать свою веру и строить жизнь в соответствии с собственными принципами. Очевидно, что, находясь на острие защиты своей цивилизации и многополярного миропорядка, Россия находит союзников среди вас, ощущает солидарность и поддержку».

Хани бин Юсуф с говорящей фамилией Хашогджи (искаженное от турецкого «Кашыкджи») предложил создать для группы «Россия – Исламский мир» секретариат вместе с штаб-квартирой Фото: rais.tatarstan.ru

Когда поедем в Малайзию?

Незамеченной прошла еще одна сенсация. Гость из Саудовской Аравии, советник министерства исламских дел, призыва и наставления КСА Хани бин Юсуф с говорящей фамилией Хашогджи (искаженное от турецкого «Кашыкджи»), предложил создать для группы «Россия — Исламский мир» секретариат вместе со штаб-квартирой. Что это было — импровизация или мы накануне того, что группа стратегического видения превратится в аналог представительства России на Востоке? Будем наблюдать, как говорил один наш современник.

Многие на заседании вспоминали про событие 20-летней давности, когда в 2003 году Президент Российской Федерации Владимир Путин в Малайзии на саммите Организации Исламская конференция (ОИК) объявил о присоединении нашей страны в качестве члена-наблюдателя. «Поэтому в честь 20-летия с того события мы решили, что следующее заседание группы “Россия — Исламский мир” пройдет в Малайзии», — завершил речь Раис Татарстана Рустам Минниханов.