Патриарх Кирилл осмотрел Болгарский музей-заповедник

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В ходе визита в Татарстан патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Болгарский архитектурно-исторический музей-заповедник. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии

Патриарха сопровождали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий и ряд других духовных лиц. Гостей встретил и сопровождал директор музея-заповедника Рамиль Зиганшин.

Сначала глава РПЦ побывал у места слияния Волги и Камы и посетил памятный знак «Принятие ислама» (музей Корана), который находится в начале маршрута по Болгарскому городищу. Затем ему показали Малый минарет и руины городской соборной мечети.

Потом патриарх посетил православный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, возведенный в 1731–1733 годах. Позднее на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он попросил проводить там богослужения, «чтобы храм не превращался в музей».

Из Успенской церкви предстоятель РПЦ перешел в Восточный мавзолей, построенный в 1330–1340-х годах как усыпальница местной знати. В начале XVIII века здание перестроили в церковь, которая была освящена в честь святителя Николая Чудотворца. В 1967-1968 годах мавзолею возвратили изначальный облик.

В самом городе Болгаре патриарх Кирилл посетил храм мученика Авраамия Болгарского (среди встречающих его был и глава Спасского района РТ Фаргат Мухаметов). Учащиеся местной воскресной школы подарили главе РПЦ по белой розе, а епископ Пахомий преподнес ему список Казанской иконы Божией Матери.

Патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом и передал в дар храму икону Божией Матери и пасхальное яйцо. Верующим раздали иконки Спасителя с патриаршим благословением.

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви побывал в Болгарской исламской академии. Он осмотрел многофункциональный зал академии, учебную аудиторию, компьютерный класс, музей, библиотеку и лабораторию реставрации рукописей. После этого патриарх встретился с представителями мусульманских стран, приехавшими для участия в Международном экономическом форуме Kazan Forum 2023 и заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Высокого гостя поприветствовал председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий и шейх-уль-ислам Талгат хазрат Таджуддин. Участников беседы представил заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин, после чего состоялась дискуссия.

«В мире, где так много противоречий, конфликтов, нетерпимости, встречаются православные христиане с мусульманами и свидетельствуют о том, что у них есть общий взгляд на происходящее. И эта общность имеет значение, превышающее сам диалог между православными и мусульманами, потому что мы обращаемся с ясным посланием ко всему миру», — подвел итоги встречи глава РПЦ.

Патриарх Кирилл находился с визитом в Татарстане с 18 мая. Накануне он принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — заключил патриарх Кирилл. Исламский мир», став главным спикером на тему «Традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества». Сегодня патриарх подвел итоги своей поездки, оценив значение опыта республики для выстраивания межрелигиозных отношений.