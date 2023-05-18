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В Казань прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
В Татарстан сегодня прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В аэропорту Казани его встретил Раис республики Рустам Минниханов.
В ходе визита патриарх посетит несколько объектов республики, встретится с представителями духовенства и примет участие в мероприятиях KazanForum, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Кроме того, он проведет Божественную литургию в Казанском соборе.
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