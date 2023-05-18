В Казань прибыл ​Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстан сегодня прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В аэропорту Казани его встретил Раис республики Рустам Минниханов.

В ходе визита патриарх посетит несколько объектов республики, встретится с представителями духовенства и примет участие в мероприятиях KazanForum, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Кроме того, он проведет Божественную литургию в Казанском соборе.