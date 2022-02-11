Татарстан выделит 56 млн рублей на планировку коммуникаций в поселках под Казанью

Татарстан направит из бюджет республики 56 млн рублей на планировку коммуникаций и инфраструктуры в «Лаишевском узле», «Большом Зеленодольске», Столбищах и Куюках, следует из материалов госзакупок.

Согласно техническому заданию, для «Лаишевского узла» должен быть разработан план размещения систем водоснабжения, водоотведения и дождевой канализации. Ориентировочная площадь работ составит более 122 га.

Для «Большого Зеленодольска» должен быть разработан план строительства систем водо- и газоснабжения, а также водоотведения. Они расположатся в Новопольском, Осиновском и Октябрьском сельских поселениях. Площадь планировки – 20,3 га.

В населенном пункте Куюки Пестречинского района планируется построить хозяйственно-бытовую канализацию. Ее протяженность составит около 8,5 км, а площадь для разработки проекта планировки территории – 17 га.

В поселках Столбище и Песчаные Ковали подрядчик должен спланировать размещение подземного источника водоснабжения «Столбищенского водозабора». Его производительность должна составить 90 куб. метров в сутки. Площадь для планирования определена в 73 га.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщал о планах строительства инфраструктуры для проекта «Большой Зеленодольск», системах водоснабжения для проекта «Лаишевский узел», в том числе нового «Столбищенского водозабора» и проблемах, с которыми сталкиваются жители Куюков в Пестречинском районах.

Также сообщалось, что в Татарстане планируется построить 30 млн квадратных метров жилья до 2030 года. При этом треть застройки планируют возвести под Казанью в Лаишевском и Зеленодольском районах.