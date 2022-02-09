«Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск»: Казань к 2030 году обрастет мини-городами

В Татарстане планируется построить 30 млн квадратных метров жилья до 2030 года. При этом треть застройки планируют возвести под Казанью в Лаишевском и Зеленодольском районах. Какой инфраструктурой оснастят новые территории и на кого будет рассчитано жилье в пригородах Казани – в обзоре ИА «Татар-информ».

Вопросы развития территорий и агломераций обсудили на коллегии Минстроя РТ с участием Рустама Минниханова Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Треть площадей дадут «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел»

Вопросы развития территорий и агломераций обсудили накануне на коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана с участием Президента республики Рустама Минниханова.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин напомнил, что в республике к 2030 году должно быть построено около 30 млн квадратных метров жилья. Пока Татарстан справляется с планами. Строительная отрасль в прошлом году даже поставила рекорд: ввели 3,012 млн квадратных метров, хотя изначально предполагали построить только 2,7 млн квадратных метров. Правда, основная масса пришлась на частное строительство – жители Татарстана построили себе 15,3 тыс. домов на 2 млн квадратных метров жилья.

Для масштабного строительства многоквартирных домов министерство планирует использовать потенциал территорий «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска». «В общей сложности это нам даст перспективу для ввода 10 млн квадратных метров многоквартирного жилья. А это более трети от общего объема, запланированного к 2030 году», – сказал Айзатуллин.

Оба проекта входят в Казанскую агломерацию. По словам министра, эта территория «лучше всего иллюстрирует как возможности, так и проблемы развития». «Я имею в виду инженерную и транспортную инфраструктуру», – уточнил министр.

Марат Айзатуллин напомнил, что в республике к 2030 году должно быть построено около 30 млн квадратных метров жилья. Пока Татарстан справляется с планами Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В коммуникации Лаишевского района вложат почти 16 млрд рублей

Айзатуллин отметил, что строить жилье в таких объемах можно только при наличии необходимой инфраструктуры и инженерных сетей. Средства на их проектирование уже выделены.

К примеру, в «Лаишевском узле» планируется построить 4,4 млн квадратных метров жилья до 2030 года. А для этого нужно обеспечить территорию водой и канализацией. На это в конце прошлого года Татарстану одобрили льготные кредиты на 12,4 млрд рублей, которые из Фонда национального благосостояния транзитом через Фонд содействия реформированию ЖКХ поступят в Татарстан.

Всего предварительно одобрены четыре проекта. ИА «Татар-информ» ранее подробно рассказывало о них. В частности, будет построена канализация от насосной станции «Березовая роща» до Казанских очистных сооружений и ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе. Также будет проложен водовод в районе «Березовой рощи», затем трубы протянут до площадки ОЭЗ «Иннополис».

Общая сумма затрат составит 15,5 млрд рублей. Любопытно, что, по информации министерства, к реализации проекта присоединится ООО «РСК», которое вложит 3,1 млрд рублей. По данным информационного ресурса «СПАРК», компания принадлежит Государственному жилищному фонду при Президенте Татарстана, которая, по всей видимости, будет оператором проекта.

«Наша задача на текущий год – максимально быстро начать их реализацию. Застройщикам это даст возможность в срок до 2024 года реализовать проекты жилищного строительства и промышленных площадок», – полагает Айзатуллин.

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Новостройки пользуются спросом у приезжих

Представитель одного из застройщиков «Лаишевского узла» сообщила, что только их компания освоит в ближайшем будущем в районе 113 га земли, планирует ввести более 700 тыс. квадратных метров жилья, а также 4 школы и 13 детских садов.

Жителями новых домов станут 27 тыс. человек. Спикер отметила, что Лаишевский узел «станет мини-городом».

Практически все квартиры – 90% покупаются в ипотеку. По статистике, основные покупатели квартир – те, кто хочет расширить площадь, а также родители, которые приобретают жилье для своих детей, – таким образом люди, вероятно, хотят сохранить накопления в условиях растущей инфляции.

Она также нарисовала портрет типичного покупателя новостроек в районе: это молодые люди от 25 до 34 лет, состоящие в браке. «Важно отметить что 70% – это жители Татарстана и 30% – проживающие в других регионах», – сообщила представитель застройщика.

Под Казанью построят «еще один Зеленодольский район»

О мегапроекте «Большой Зеленодольск» рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Проект был отложен после отъезда экс-министра строительства РТ Марата Хуснуллина в Москву и вновь воскрешен при его благословлении в ходе визита в Татарстан уже в качестве вице-премьера России пару лет назад.

О мегапроекте «Большой Зеленодольск» рассказал Михаил Афанасьев Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Выполнены новые расчеты по площадям застройки, объектам инженерной инфраструктуры, социальным объектам и транспортным магистралям», – сообщил на коллегии Афанасьев.

Между Казанью и Зеленодольском застроят 10 тыс. гектаров. Построить планируется 5,6 млн квадратных метров. По расчетам, новыми жильцами станут 180 тыс. человек. «Фактически это еще один Зеленодольский район», – заметил спикер.

Проект будет реализован в два этапа. На первом – до 2025 года – будет построено 900 тыс. квадратных метров жилья. «Это будут дома от пяти до десяти этажей у села Новая Тура и поселка Урняк», – сообщил Афанасьев.

Второй этап предполагает строительство 4,6 млн квадратных метров жилья в период до 2030 года. Застройка будет вестись у поселков Ново-Чувашский, Грузинский, села Ильинское. «Это будут как многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома», – доложил Афанасьев.

В принципе, и сегодня вдоль трассы Казань – Зеленодольск застраиваются коттеджные поселки, идет строительство жилых комплексов многоквартирными домами. Только в этом году на территории Зеленодольского района Татарстана будут работать 27 башенных кранов.

«Одновременно со строительством жилья ведется проектирование инженерной инфраструктуры – водоснабжение и водоотведение, газ и электричество. Средства выделены, Минстроем организована системная работа», – отметил глава района.

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Он сказал, что инфраструктурной хордой «Большого Зеленодольска» станут дорожные сети. «Следуя зарубежному опыту, жилье и прочие объекты будут возводиться вдоль транспортных артерий», – уточнил Афанасьев.

Пока это узкое место проекта. Расширят дороги за счет других льготных кредитов из федеральной казны. Татарстану предоставят 3,1 млрд рублей на реконструкцию дороги по улице Горьковское Шоссе с увеличением дорожного полотна до шести полос. Еще 1,2 млрд рублей республика получит на дорогу по улице Осиновская, которая ведет к «Салават Купере».

Татарстан привлек льготные займы на инфраструктуру на 23 млрд рублей

Правительственная комиссия по региональному во главе с Хуснуллиным одобрила уже две заявки Татарстана на льготные займы для развития Казанской агломерации: 10,4 млрд рублей на дороги и 12,4 млрд рублей на коммуникации.

Суммарно Татарстан получит займы на сумму около 22,8 млрд рублей. Ставки по ним низкие, сроки возврата комфортные – от 15 до 25 лет.

Глава Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, который выделит 12,4 млрд рублей на воду для «Лаишевского узла», заметил, что по коммунальной инфраструктуре пока одобрено четыре проекта.

Константин Цицин заметил, что по коммунальной инфраструктуре пока одобрено четыре проекта Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В общем списке 14 проектов, но этот список и дальше можно продолжать. На этом программа не закончится, она будет продолжаться. Поэтому огромная просьба – надо отнестись к ней так же, как относились к предыдущим программам: переселения из аварийного жилья и капитального ремонта жилья, – и запустить ее здесь в самую первую очередь», – сказал он, обращаясь к участникам коллегии.

Госжилфонд займется внутренним развитием, институт планирования – агломерациями

Президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно обращал внимание на беспорядочную застройку, в частности, пригорода Казани.

Остановить хаос должны две структуры. Первая – Государственный жилищный фонд при Президенте РТ, она будет отвечать за комплексное развитие территорий. Из доклада Айзатуллина следовало, что она будет заниматься больше внутренним развитием городов и населенных пунктов.

Рустам Минниханов полностью поддерживает создание в Татарстане Института пространственного планирования Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Всю документацию, которая нужна для начала работы, уже утвердили. «Сейчас ход за муниципалитетами. Им необходимо подготовить предложения по комплексному развитию территорий, жилой и нежилой застройке, использованию незастроенных территорий, а также обеспечить комплексное развитие территории, если с данной инициативой выходят собственники земельных участков», – сообщил министр.

Министерство поможет в свою очередь муниципалитетам в подготовке проекта решения о комплексном развитии территорий, документации по планировке территорий и собственно «реализации решения о комплексном развитии территории».

Сопредельными территориями займется Институт пространственного планирования – его на днях учредило Правительство Татарстана. Она же будет «координировать действия всех участников процесса».

Президент Татарстана отметил на заседании коллегии, что в части комплексного развития территорий есть большие возможности. «Здесь нам нужно быть более активными с муниципалитетами», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он сказал, что полностью поддерживает создание в Татарстане Института пространственного планирования.

«У нас много ошибок в развитии агломераций – все должно развиваться согласно документам территориального планирования и правил землепользования и застройки. Но эта работа велась не системно, и мы приняли решение – создан Институт пространственного планирования. Давайте активно начнем работу», – сказал Президент Татарстана.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru