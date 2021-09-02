«Большой Зеленодольск» вице-премьера Хуснуллина: Казань двинется на Запад в 2022 году

Казань со следующего года активно начнет расширяться в сторону Зеленодольска. Сколько будет построено жилья, какой инфраструктурой оно будет обеспечено – в материале ИА «Татар-информ».

Проект «Большой Зеленодольск» появился почти 15 лет назад

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Хороший проект должен отлежаться

Проект «Большой Зеленодольск» появился почти 15 лет назад – его предложил руководивший в то время Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Хуснуллин. «Это была концепция, как таковых нормативно-правовых документов не было. Но концепция была разработана, разработал ее "Татинвестгражданпроект" по заказу Минстроя при непосредственном участии тогда министра Марата Шакирзяновича Хуснуллина», — говорит заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшев.

Возрождение проекта «Большой Зеленодольск» связывают с приездом Хуснуллина в Татарстан в 2019 году Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В 2010 году Хуснуллин переехал на работу в Москву — он возглавил департамент городского строительства столицы.

«Проект отложили. Сразу реализовать проект не удалось по объективным причинам — нужно было решать более насущные задачи, которые стояли на повестке дня», — рассказал ИА «Татар-информ» глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Возрождение проекта «Большой Зеленодольск» связывают с приездом Хуснуллина в Татарстан в 2019 году. Теперь в статусе вице-премьера РФ он курирует строительство и региональное развитие в России, вопрос «Большого Зеленодольска» поднимался на одном из совещаний с его участием.

«Президент республики Рустам Минниханов дал указание "освежить" проект. Были сделаны новые расчеты по площадям застройки, по объектам социальной инфраструктуры, по транспортным магистралям. В итоге общая площадь будущего "Большого Зеленодольска" достигла почти 10 тыс. гектаров», — отмечает Афанасьев.

Михаил Афанасьев: «Общая площадь будущего «Большого Зеленодольска» достигла почти 10 тыс. гектаров» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кудряшев замечает, что Казань в любом случае расширялась бы в западном направлении. «Потому что мы видим реальные перспективы развития в этом направлении, там есть площадки для жилищного строительства», — сказал он.

Воплощение проекта позволит решить и локальную задачу национальной идеи — выйти на сдачу 120 млн кв. метров жилья в год. В Татарстане для этого планируется увеличить объем вводимого жилья на 1 млн кв. метров в год ­— до 3,6 млн. «Для этого нам нужно развивать новые направления, новые площадки», — полагает замминистра.

Зеленодольский район 2.0

Концепция «Большого Зеленодольска» предполагает строительство жилых массивов вдоль оси: трассы «Казань — Зеленодольск».

Предоставлено Министерством строительства и ЖКХ РТ

«На сегодняшний день в районе живут 165 тыс. человек. А строительство нового жилья даст прирост на 180 тысяч! Фактически это еще один Зеленодольский район», — говорит Афанасьев.

Проект разделен на два этапа. Всего планируется ввести до 2030 года 5,7 млн кв. метров жилья для 182,6 тыс. человек.

На первом этапе — до 2025 года будет построено 888,8 тыс. кв. метров, новое жилье получат более 27 тыс. человек. «Есть уже конкретно сформированные предложения наших застройщиков и инвесторов», — сообщает Кудряшев.

Застройщиком первой очереди станет компания ТСИ. На счету компании ЖК в Советском и Авиастроительном районах Казани. Она уже начала осваивать территорию Зеленодольского района: предприятие строит жилой комплекс «Радужный». В 18 домах ЖК живет более 15 тыс. человек. В 2019 году компания начала строительство ЖК «Радужный-2» — жилого комплекса еще из трех корпусов 10-этажных домов. Бенефициаром компании, согласно ДОМ.РФ, является ее гендиректор Рустем Галеев. В прошлом году, по данным РБК, выручка компании составила 1,6 млрд рублей, прибыль — 681,7 млн рублей.

Инфографика: © ИА «Татар-информ»

На первом этапе планируется строительство 5-10-этажных домов у села Новая Тура и поселка Урняк. По планам, возведение домов должно начаться во II-III кварталах 2022 года.

Для сравнения масштабов: строящийся «Салават Купере» рассчитан на 55 тыс. человек. То есть первая очередь «Большого Зеленодольска» будет равна половине возводящегося мегамассива.

Территория не для «человейников»

Вторая очередь — до 2030 года — предполагает строительство 4,8 млн кв. метров. В новое жилье, как ожидается, въедут еще более 155 тыс. человек. Стройка приблизится к Зеленодольску: жилье будет создаваться у поселков Ново-Чувашский, Грузинский, села Ильинское.

«5,5 млн кв. метров — это различные виды и типы застройки. Это и многоквартирные дома средней этажности — 5-12 этажей, и большой объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС)», — говорит Кудряшев.

Высотные дома более 20 этажей, как в «Салават Купере», пока строить не планируется, хотя такой вариант в будущем и не исключается.

Высотные дома более 20 этажей, как в «Салават Купере», пока строить не планируется, хотя такой вариант в будущем и не исключается Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На первом этапе доля многоквартирных домов составит около 70%, так как именно под такое жилье сформированы участки. На втором возможен паритет индивидуальных и многоквартирных домов — на каждый придется по 50% объема жилья. Причем в части ИЖС будет предлагаться комплексный подход к застройке — определенные типовые решения как для строительства дома, так и для приобретения уже готового жилья с участком от застройщика. Это упростит владельцам приобретение жилья по ипотеке: до конца года Правительство РФ и Центробанк по поручению Президента России Владимира Путина разработают льготные кредиты для приобретения ИЖС именно по типовым проектам.

Зоны потенциальной застройки — это территории без каких-либо ограничений и планов их развития. «Далеко не все эти земли муниципальные. С собственниками нужно будет работать, потому что нам важно, чтобы эта территория развивалась. На сегодняшний день она просто простаивает», — отмечает Кудряшев.

Детсады, школы и поликлиники для района

По плану, общая площадь объектов образования и здравоохранения займет 126 га. Еще 83 га придется на многофункциональную общественно-деловую застройку, здесь разместятся, в частности, объекты торговли, общественного питания, бытового, социального обслуживания.

Всего до 2030 года планируется создать 13,3 тыс. мест в дошкольных образовательных учреждениях, 24,8 тыс. – в образовательных организациях, а амбулаторно-поликлинические учреждения будут рассчитаны почти на 4 тыс. посетителей в смену.

Инфографика: © ИА «Татар-информ»

На первом этапе до 2025 года планируется создание 8 дошкольных образовательных организаций на 2,2 тыс. мест, 5 образовательных организаций на 4,3 тыс. и двух амбулаторно-поликлинических организаций на 480 посещений в смену.

Концепция второго этапа до 2030 года предполагает строительство 36 детсадов на 11 тыс. мест, 20 школ на 20,5 тыс. человек и амбулаторно-поликлинической организации на 3,2 тыс. посещений в смену.

Заказ на 1,5 млрд рублей из инфраструктурного меню

Первый этап «Большого Зеленодольска» можно оперативно обеспечить инженерной инфраструктурой при доработке действующих сетей.

«Территория первого этапа «Большого Зеленодольска» у нас была в чем-то и подготовлена. Когда возводился «Салават Купере», был построен канализационный коллектор с отводом сточных вод на биологические очистные сооружения (БОС) в Васильево и реконструированы сами сооружения», – сообщил замминистра строительства РТ.

В настоящее время БОС могут принимать до 12 тыс. куб. метров в сутки. Есть проект и ведутся работы по второму этапу реконструкции с расширением до 24 тыс. куб. метров.

Определена потребность в водоснабжении – вода будет поступать с водозабора «Казаньоргсинтеза», с компанией этот вопрос обсужден.

Владимир Кудряшев: «Мы соответствующую работу провели и сформировали проекты по необходимой инженерной инфраструктуре. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Есть у министерства понимание решения вопросов газоснабжения, обеспечения ливневой канализации и т.д.

Донастройка инженерной инфраструктуры потребует около 1,5 млрд рублей.

Правительство РФ разработало инфраструктурное меню – набор финансовых инструментов для того, чтобы выполнить национальные цели в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Для создания инфраструктуры «Большого Зеленодольска» планируется заявиться на получение инфраструктурного бюджетного кредита, которые будут выдаваться регионам по ставке не более 3% годовых сроком до 15 лет. Еще один возможный механизм – получение денег на конкурсной основе из средств, поступающих в федеральный бюджет от перераспределения акцизов.

«Мы соответствующую работу провели и сформировали проекты по необходимой инженерной инфраструктуре. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Наша задача сейчас – оперативно подготовить всю документацию, чтобы войти в различные механизмы инфраструктурного меню и получить федеральные средства», –отмечает Кудряшев.

Для освоения второго участка потребуется реконструкция канализационного коллектора с увеличением пропускной способности, модернизация БОС Васильево с увеличением объема сточных вод до 32 тыс. куб. метров. Водовод будет проектироваться с расчетом на оба этапа. Причем на втором этапе водоснабжение предполагается не только централизованным способом – в районе Осиново и у Зеленодольска есть разведанные запасы месторождений и вода может подаваться из подземных водозаборных источников.

С ростом численности населения, по мнению экспертов, усилится проблема транспортного обеспечения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как доехать: шоссе, дорога-дублер, метробус и электричка

С ростом численности населения, по мнению экспертов, усилится проблема транспортного обеспечения.

Вместе с тем в прошлом году для разгрузки Горьковского шоссе в Казани начато строительство дороги-дублера. Она пройдет от улицы Несмелова до автодороги М7 через ЖК «Серебряный Бор» в Кировском районе Казани. Построить ее планируется до 2025 года.

Строительство идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Мероприятия позволят снизить транспортную нагрузку Горьковского шоссе, через которое в настоящее время выполняется выезд из Кировского района на федеральную трассу М-7 «Волга», повысить пропускную способность автодорог и обеспечить транспортную доступность развивающихся микрорайонов Казани», – отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

В прошлом году для разгрузки Горьковского шоссе в Казани начато строительство дороги-дублера Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Рассматривается создание линии метробуса. С его помощью власти Казани рассчитывают решить транспортную проблему в ЖК «Салават Купере». Этот вид транспорта передвигается по специально выделенной полосе и может перевозить до 8 тыс. человек в час. «Это новый вид транспорта, которого в Казани пока нет. Если вся дорога стоит в пробках, то для метробуса эти пробки не существуют. Вплоть до того, что для него есть отдельный сигнал светофора, когда он может перескочить перекресток, не останавливаясь в общем движении транспорта», – сообщал председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

Еще один возможный вариант – пуск электрички по железнодорожной ветке, которая задействует существующие пути и техническую линию «Казаньоргсинтеза». Она протянется от железнодорожного вокзала «Казань-2» через Левченко, ул. Техническую у предприятия, далее вдоль Лебяжьх озер до Новой Туры.

Формат «где живу, там и работаю»

Заместитель министра строительства отмечает, что важно не только строить жилье и социальные объекты, но и создавать рабочие места, чтобы люди работали там, где живут. «Это исключит, не полностью, но в большой степени, «маятниковую миграцию», когда утром все едут в город на работу, вечером – из города домой. Это и создает пробки», – говорит Владимир Кудряшев.

По его мнению, жители первой очереди смогли бы работать в граничащем с Новой Турой технополисе «Химград» и промпарке «Зеленодольск» – неподалеку планируется строительство второй площадки.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев также подчеркивает, что одна из ключевых задач проекта – создать новые рабочие места тут же, в шаговой доступности. Этот вопрос учитывался при расчетах, а с инвесторами была проведена предварительная работа.

По его словам, есть уже реализованные проекты на той территории, которая станет «Большим Зеленодольском».

На промышленной площадке «Зеленодольск» разместились крупные игроки сферы интернет-торговли – Ozon и Wildberries и крупный логистический центр «Пятерочки» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«В первую очередь это промышленная площадка «Зеленодольск». Здесь разместились крупные игроки сферы интернет-торговли – Ozon и Wildberries и крупный логистический центр «Пятерочки». На сегодняшний день на промплощадке уже трудятся почти 8 тыс. человек. На основании этой промплощадки мы вообще можем говорить о крупном логистическом хабе», – заявляет Афанасьев.

Его частью станет и Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ). За последний год резидентами территории опережающего развития в СММЛЦ стали интернет-магазин KazanExpress, производитель тротуарной плитки «Выбор-Поволжье», планируется строительство элеватора компанией «Свияжск-Зернопродукт». Ожидается приход новых резидентов.

«В целом «Большой Зеленодольск» сам по себе масштабный инвестиционный проект. Он даст большой синергетический эффект и откроет новые возможности для населения и бизнеса», – уверен Афанасьев.

Кудряшев подтверждает: «В этом узле складывается все комплексно: и промышленные площадки – место приложения труда, и создание жилья, инженерной и социальной инфраструктуры».

Границы условны

Агломерация — это система населенных пунктов со своими взаимосвязями между муниципалитетами, которая не предполагает четкое следование границам административных районов. То есть для ее развития расширения границ, как правило, не требуется, говорит замминистра.

Многие дискутируют на тему сращивания Зеленодольска и Казани. Мол, «Большой Зеленодольск» сотрет границу муниципалитетов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Безусловно, многие дискутируют на тему сращивания Зеленодольска и Казани. Мол, «Большой Зеленодольск» сотрет границу муниципалитетов. Но ведь эти границы в современном мире весьма условны. Именно поэтому мы говорим о развитии агломерационного подхода в градостроительной политике. За агломерациями будущее. К этому пришли и на федеральном уровне, это понимают и на уровне субъектов. С Казанью Зеленодольск уже давно живет не как сосед, а как партнер. Высшее образование наши ребята получают там, многие работают в столице, живут. Но на выходные обязательно приезжают домой. Опять же – туризм выходного дня, отдых на природе, садовые общества – это все у нас. Отрицать это не логично», – подчеркивает Афанасьев.

Войдет ли Зеленодольск в состав Казани? «Едва ли. Но то, что мы смотрим со столицей в одну сторону, живем общими интересами и задачами, – это точно», – отвечает мэр Зеленодольска.

Казань будет расширяться неизбежно

Стратегия развития городов-спутников рядом с активно растущими мегаполисами является мировой практикой, утверждает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В настоящее время планируемые к застройке территории «Большого Зеленодольска» пустуют Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Поэтому такое решение властей более чем оправданно. Из ярких примеров современности – это Новая Москва. Такой подход позволяет не допускать излишней нагрузки на инфраструктуру мегаполисов, при этом позволяет комплексно развивать новые территории, в том числе повышая их инвестиционную привлекательность. Зеленодольск достаточно крупный промышленный центр, и его развитие в части новой застройки привлечет дополнительные трудовые ресурсы в эту локацию. Если в нем будут создаваться дополнительные рабочие места и комфортные условия проживания, а также обеспечен высокий уровень транспортной доступности, то успех этому проекту будет обеспечен», ­­­– полагает Хусаинов.

Президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев также позитивно оценивает проект. По его словам, в Казани сегодня около 70% населения нуждаются либо в улучшении жилищных условий, либо в покупке квартиры. «Однозначно строительство нового жилья – это положительный момент», – считает эксперт.

Он сказал, что в настоящее время планируемые к застройке территории «Большого Зеленодольска» пустуют. «В Казани площадок для строительства крайне мало, поэтому застройщики сейчас уходят в пригороды. Многие застройщики сейчас обращают внимание на комплексное развитие территории, а это возможно только на больших объемных пространствах, которых в Казани нет. Поэтому идут в пригород, и пригород расширяется. Несмотря на то что в Казани проживает почти 1,5 млн человек, географически город очень компактный. Его протяженность всего 30 км. Казань маленькая, она неизбежно будет расширяться», – высказал свое мнение Савельев.

При строительстве нового района нужно будет учесть два момента: создание развитой социальной инфраструктуры и повышение транспортной доступности Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Вместе с тем он подчеркивает, что при строительстве нового района нужно будет учесть два момента: создание развитой социальной инфраструктуры и повышение транспортной доступности.

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова сообщила, что предпосылки для реализации проекта были уже давно. «Главное – это не только строительство жилья, но и создание рабочих мест. Если жители будут обеспечены работой, это не создаст транспортного коллапса. Плюс если будет гарантирована социальная инфраструктура: садики и школы, то это будет свой микромир, учитывая, что рядом очень много зеленых зон. Я думаю, что жилье будет востребовано и у инвесторов, и у покупателей», – полагает она.