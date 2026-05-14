Фонтаны, велодорожки и спортивные зоны: каким станет парк Нефтехимиков в Нижнекамске после реновации

Парк Нефтехимиков в Нижнекамске ждет масштабное обновление: СИБУР представил жителям проект реновации одного из главных общественных пространств города. В парке появятся новые спортивные и семейные зоны, современное освещение, фонтаны, павильоны и велодорожки. Обновленную концепцию нижнекамцы поддержали на общественных обсуждениях.





Современный парк для круглогодичного отдыха

В лицее № 31 прошли общественные обсуждения проекта масштабной реновации парка Нефтехимиков, которую СИБУР реализует в 2026–2027 годах. Обновленную концепцию жители Нижнекамска поддержали. После реконструкции парк должен стать современным общественным пространством для круглогодичного отдыха, спорта, прогулок и городских мероприятий.

Для разработки концепции СИБУР привлек «Проектную группу 8», которая работает над проектом совместно с администрацией города и Институтом развития городов Татарстана. У команды уже есть опыт благоустройства общественных пространств в Нижнекамске – ранее по их проектам были созданы парк «СемьЯ» и набережная Красного Ключа.

Проект представил главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов. Он предусматривает создание нескольких функциональных зон для детей, молодежи, семей и старшего поколения.

В парке появятся фонтаны, спортивное ядро с центром раннего физического развития, площадки для активного спорта и зона инклюзии.

Для велосипедистов оборудуют отдельную дорожку, изолированную от пешеходных маршрутов, а для владельцев собак создадут специальную площадку для выгула животных – место для нее выбрали с учетом запросов горожан.

На главной площади установят навесы от дождя и жары, откроют точки общественного питания, пункт проката и общественные туалеты. Перголы появятся и на малой площади, где также построят универсальный павильон для мастер-классов и городских мероприятий.

Отдельное внимание уделят освещению – в парке появится полноценная система функционального света, чтобы вечером здесь было комфортно и безопасно.

Территорию дополнительно озеленят: взрослые деревья постараются максимально сохранить, кустарники пересадят, сформировав буферные зоны, а количество зелени увеличат за счет новых посадок. Кроме того, парк оснастят рулонным газоном и системой автополива.

Проект предполагает и расширение территории – в первую очередь за счет новых парковок. Всего в парке будет три парковки на 154 машино-места. Одной из ключевых задач стала модернизация ливневой канализации: архитекторы предусмотрели решение проблемы постоянного застоя воды как в самом парке, так и на прилегающих территориях.

Пространство адаптируют и для зимнего использования – прогулочные маршруты и променады спроектируют так, чтобы уборочная техника могла свободно работать и эффективно очищать территорию от снега.

Место, которое объединяет людей

Как отметил генеральный директор «Проектной группы 8» Дмитрий Смирнов, авторы проекта стремятся сохранить историческое значение парка и его особую атмосферу для города нефтехимиков.

– Парк должен сохранить свой статус и значение. Это важное место для города нефтехимиков, оно объединяет людей. Мы ориентируемся на лучшие примеры паркового благоустройства в России и мире, но при этом создаем уникальный дизайн-код парка – с плавными линиями и отсылками к химии, молекулам и созидательным связям между ними, – сказал он.

Специалист «Проектной группы 8» Виктория Дергач сообщила, что перед разработкой проекта архитекторы провели онлайн-анкетирование, встречались с различными группами жителей и брали мини-интервью прямо в парке, чтобы максимально учесть запросы нижнекамцев.

– Парк нефтехимиков – одно из самых любимых и крупных мест отдыха. Компания СИБУР приняла решение полностью реконструировать парк: появятся новые пространства для всех возрастов, фонтаны, спортивные зоны, выставочный центр. Уверен, после реконструкции парк станет центром притяжения. В прошлом году вместе с СИБУРом впервые залили каток и поставили новую елку – молодежи очень понравилось. Что же касается содержания парка, то мы, конечно, будем приглашать малый и средний бизнес: семейное кафе, кофейни, пункт проката. Плюс отдельно подготовим и защитим бюджет на содержание парка в Минфине республики и согласуем его с Раисом Татарстана, – рассказал глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Жители Нижнекамска предложили сохранить в парке Нефтехимиков тему первостроителей

Руководитель службы «Нижнекамскнефтехима» по связям с государственными органами РТ Станислав Мартыненко отметил, что при разработке концепции обновленного парка Нефтехимиков ставилась задача сделать пространство интересным и востребованным для всех жителей – детей, молодежи, взрослых и старшего поколения – в любое время года.

По его словам, в парке появится несколько функциональных зон для семейного отдыха, активного досуга, общественных мероприятий и культурных фестивалей. Также проект предусматривает удобные парковки, велодорожки, зоны питания и площадки для выгула собак.

– И, конечно, в ходе реконструкции парка Нефтехимиков, которая начнется в конце мая, а завершится в 2027 году, мы учтем все пожелания жителей, высказанные сегодня в ходе общественных обсуждений, – подчеркнул он.

Среди предложений, озвученных жителями, было пожелание сохранить в визуальном оформлении парка тему нефтехимии, а также вклад первостроителей Нижнекамска в становление и развитие города.

Ученица 7 класса лицея № 31 Амина Рамазанова отметила, что подобные встречи очень важны для жителей.

– Когда слушают мнение жителей – это здорово. Концепция очень хорошая, мне понравилась. Классно, что у нас появится площадка для развития молодежи. Мы сможем изучать историю Нижнекамска, историю парка, даже что-то про химию и физику – всё, что нам интересно. Мы же живем в Нижнекамске, у нас город заводов, градообразующие предприятия рядом, и нам, молодому поколению, очень хочется изучать историю своего города, республики и нашей большой страны, – сказала она.

Почетный гражданин Нижнекамска Хамза Багманов признался, что поначалу город встретил СИБУР с недоверием. Однако, по его словам, отношение изменилось после того, как компания начала реализовывать социальные проекты и вкладываться в развитие Нижнекамска.

– Мы уверены, что если за что-то СИБУР берется, то делает это на отлично, – подчеркнул он.

Ранее в этот же день специалисты «Проектной группы 8» провели экскурсию по парку. Жителям рассказали, как формировалась концепция обновления парка Нефтехимиков и как проект связан с идентичностью нижнекамцев и развитием соседних городских пространств.

Фото и рендеры предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»