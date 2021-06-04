В детском парке Бугульмы установили скамью примирения

В Бугульме состоялось торжественное открытие скамьи Примирения. Ее установили в городском детском парке. Сюда может прийти любой человек и сказать нужные слова дорогому сердцу человеку.

Кроме того, эстетической объект несет и определенную смысловую функцию. Скамья выполнена по специальному проекту и устроена таким образом, что в центре образует тупой угол, который не позволяет влюбленным сидеть врозь.

«Данный арт-объект выполнен силами многих неравнодушных молодых людей под началом молодого предпринимателя Николая Щучкина. Право перерезать красную ленту предоставили молодой семейной паре Щучкиных, которой и принадлежит идея создания этого произведения», — отметили в пресс-службе главы Бугульминского района РТ.

Открытие скамейки состоялось при участии семейных пар золотых юбиляров Карповых и Стехиных, которые поделились секретами сохранения семейного счастья, а также новоиспеченных молодоженов, семейный стаж которых составляет один месяц. Мероприятие также украсили вокальные и хореографические коллективы Дома техники.

В конце мероприятия все желающие могли сделать фото на необычной скамье примирения.

Начальник отдела архитектуры Артем Цокур рассказал, что арт-объекты предусмотрены и согласованы при проектировании благоустройства города. «Есть разные арт-объекты на центральной площади в сквере, также на водоеме, прорабатываем элементы тактического урбанизма», — отметил Цокур.

На сегодняшний день в Бугульме установлены несколько интересных объектов, в том числе на центральной площади в сквере находится арт-объект «Сердце», на центральном водоеме на скамье сидит Ярослав Гашек, входная группа «Бугульма» — также является авторской разработкой, а в парке по ул. Красноармейской по центру расположился арт-объект в виде планет.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.