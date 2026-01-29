В Татарстане в 2026 году благоустроят 57 общественных пространств

На фото: первый этап благоустройства парка «Малыш» в Лениногорске

В Республике Татарстан в 2026 году планируется благоустройство 57 общественных пространств. Из них 23 объекта будут созданы с нуля, еще на 34 территориях продолжатся работы, начатые в предыдущие годы. Предварительный объем финансирования составляет около 2,5 млрд рублей.

Средства будут направлены в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также из республиканского бюджета.

Полный перечень общественных пространств, запланированных к благоустройству в 2026 году, размещен на сайте Института развития городов Татарстана.

Благоустройства сквера «Тебриз» в Казани

В Казани в 2026 году стартует первый этап благоустройства сквера «Тебриз», расположенного на пересечении улиц Декабристов и Восстания. Сквер, названный в честь иранского города-побратима, стал победителем Всероссийского голосования в 2025 году, набрав 13 840 голосов. Работы будут вестись поэтапно.

На первом этапе обновление затронет западную часть территории, где появится новая игровая площадка, освещение, пешеходные дорожки и зоны отдыха для родителей. Проект задуман как символ дружественных отношений между Казанью и городом Тебриз.

Благоустройства смотровой площадки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Также в столице республики запланирован первый этап благоустройства смотровой площадки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Ранее здесь был благоустроен спуск, соединивший парк с набережной реки Казанки. Следующим этапом станет создание смотровой площадки на пути к воде, откуда открываются панорамные виды на город и реку.

Еще одним объектом в Казани станет площадь у памятника химику Александру Бутлерову рядом с остановкой «Университет». Территория находится в окружении корпусов Казанского федерального университета, Ленинского сада и Казанской консерватории.

Проект предусматривает сохранение исторического облика пространства, обновление покрытий, озеленение, установку современного освещения, а также оптимизацию транспортного узла для повышения безопасности и удобства пешеходов.

Площадь у памятника химику Александру Бутлерову

В 2026 году завершится третья очередь благоустройства бульвара Серова. Работы охватят транзит по улице Восход и территорию вокруг водоема. Планируется устройство современной набережной со смотровыми площадками и прогулочным маршрутом, расширение пешеходного перехода с озеленением, установка арт-объекта с логотипом бульвара.

Велодорожка для маломобильных групп станет кольцевой и соединится с существующими маршрутами.

Третья очередь благоустройства бульвара Серова

Также появится тактильный мнемостенд с объемным изображением бульвара и барельефом мечети «Ярдем».

Бульвар Серова остается якорным общественным пространством Кировского района с уникальной для Татарстана концепцией инклюзивной среды, реализуемой в партнерстве с общественными организациями и жителями.

В Набережных Челнах в 2026 году пройдет четвертый этап благоустройства набережной имени Фикрята Табеева. Он завершит работы, начатые в 2025 году, и предусматривает создание освещенного пешеходного тротуара, велодорожки, а также установку системы автоматического полива зеленых насаждений.

Одной из ключевых задач станет строительство круглогодичного многофункционального павильона. Реализация проекта позволит сформировать единую систему общественных пространств вдоль берега Камы в Центральном районе города.

Четвертый этап благоустройства набережной имени Фикрята Табеева в Челнах

В Менделеевске продолжится развитие пейзажного парка «Камашево». Второй этап благоустройства охватит территорию стадиона и усадьбы Ушковых.

В парке появятся зоны активного отдыха, площадка для воркаута и волейбола, «тропа созидания» со звуковым оборудованием и информационными стендами, зона с качелями для детей и взрослых, шахматные столы, а также обновленная входная группа.

Развитие пейзажного парка «Камашево» в Менделеевске

В Бугульме в 2026 году начнется первый этап благоустройства Детского парка. Проект ориентирован на создание пространства для совместного отдыха детей и взрослых. В рамках первого этапа планируется установка игрового оборудования для разных возрастов, включая элементы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Главным игровым объектом станет крупная фигура рыбы, а резиновое покрытие будет выполнено с волнистыми узорами, отсылающими к реке Бугульминке.

Первый этап благоустройства Детского парка в Бугульме

В Иннополисе продолжится благоустройство Квантового бульвара. Второй этап проекта направлен на формирование «живого» бульвара с различными сценариями использования – от транзитных маршрутов до зон отдыха и общения.

В рамках работ предусмотрено дополнительное озеленение, установка уличной мебели, беседок и создание пространства для работы и отдыха на свежем воздухе.

В Иннополисе продолжится благоустройство Квантового бульвара

В Лениногорске стартует первый этап благоустройства парка «Малыш», расположенного рядом с Центром культурного развития «Космос».

Проект предусматривает восстановление пешеходных связей, формирование функциональных зон, создание кинопавильона, детской площадки в форме кратера, а также зон для тихого семейного отдыха.

Первый этап благоустройства парка «Малыш» в Лениногорске

В Альметьевске в 2026 году начнется первый этап реорганизации территории больничного городка. Несмотря на то что проект не стал победителем Всероссийского конкурса, он получил республиканское финансирование.

На первом этапе будет создан «Сад детства» у педиатрического стационара и павильон-ротонда на новой входной площади, а также сформирован единый дизайн-код для дальнейшего развития территории.

Первый этап реорганизации территории больничного городка в Альметьевске

Кроме того, благодаря победе в 2025 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в 2026 году начнется реализация шести общественных пространств в Высокой Горе, Кукморе, Аксубаево, Алексеевском, Мензелинске и Тетюшах.

Институт развития городов Татарстана координирует работу по формированию комфортной городской среды с 2016 года. Программа развития общественных пространств республики стартовала в 2015 году. К 2025 году в ее рамках было реализовано 450 объектов – от обновленных скверов до новых парков и бульваров во всех районах Татарстана.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и республиканской программы развития городской среды в 2025 году выполнены работы на 63 общественных пространствах.