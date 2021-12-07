Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта

Правительство России выделило регионам более 3 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. При этом больше половины средств — 1,8 млрд рублей — направлено в Татарстан, сообщает пресс-служба Кабмина.

Средства в республике пойдут на строительство Вознесенского тракта, который обеспечит выезд из города на трассу М7. Планируется, что до конца 2021 года его техническая готовность достигнет 17%.

Помимо Татарстана, дополнительное финансирование получит Оренбургская область, где проведут ремонт улиц в населенных пунктах (1,2 млрд).

Кроме того, документ перераспределит 5,2 млрд рублей, направленные на ремонт и возведение дорог в 23 регионах, в том числе в Забайкальском крае, Якутии, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курганской, Пензенской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.