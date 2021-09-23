На строительство четырех очередей Вознесенского тракта в Казани выделят 5,72 млрд рублей

Четыре этапа строительства Вознесенского тракта в Казани обойдутся бюджету республики более чем в 5,72 млрд рублей. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Третья, пятая, восьмая и девятая очереди проекта строительства Вознесенского тракта предполагают возведение развязки на его пересечении с проспектом Победы (с путепроводом и развязками), прокладку автомобильной дороги, компенсационные работы по озеленению территорий, строительство съезда на улице Родина, переустройство наружный сетей и сетей канализации, установку светофоров и так далее.

Согласно условиям тендера, эти работы должны быть выполнены до 15 ноября 2023 года. Уже в этом году на возведение предусмотренных проектом четырех очередей вылетной магистрали будет выделено 2,16 млрд рублей.

Заказчиком работ выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября 2021 года.

Строительство Вознесенского тракта началось в августе этого года. Общая стоимость пятого выезда из Казани на федеральную трассу М7 «Волга» оценивается в 30 млрд рублей. Автодорога пройдет от Аметьевской магистрали до трассы М7. Ее общая длина составит 11,7 километра. Фактически она станет дублером Мамадышского тракта.