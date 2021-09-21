На строительство части Вознесенского тракта в Казани бюджет РТ выделит 6,3 млрд рублей

Почти 6,3 млрд рублей будет выделено на строительство дороги от ул. Гвардейская до пр. Победы – части Вознесенского тракта в Казани, следует из материалов на сайте госзакупок.

Планируется возведение развязок на пересечении нового тракта с ул. Гвардейская и пр. Победы, путепровода на пересечении с железнодорожной веткой.

Техзадание предполагает создание подземных пешеходных переходов через улицы Аделя Кутуя, Родина, Назиба Жиганова и надземного на улице Минской.

Заказчик работ – ГКУ «Главтатдортранс».

Финансирование будет вестись из бюджета Республики Татарстан.

Срок выполнения работ — до 15 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что строительство Вознесенского тракта началось в августе этого года. Общая стоимость пятого выезда из Казани на федеральную трассу М7 «Волга» оценивается в 30 млрд рублей. Автодорога пройдет от Аметьевской магистрали до трассы М-7. Ее общая длина составит 11,7 км. По сути она станет дублером Мамадышского тракта.