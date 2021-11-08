Вдоль первой очереди Вознесенского тракта в Казани построят 11 жилых комплексов

В Советском районе Казани на территории площадью около 300 га планируется построить 11 жилых комплексов для почти 38 тыс. человек, а также школы, детские сады и поликлинику, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Вдоль первой очереди Вознесенского тракта в Казани на территории общей площадью 293 гектара в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя, согласно утвержденному в марте текущего года проекту планировки, предполагается строительство 11 жилых комплексов на 851 тыс. кв. м жилья для почти 38 тыс. человек, коммерческих объектов, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Комплексный подход к планировке позволил связать ее с Вознесенским трактом и предусмотреть развитие инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что социальная инфраструктура будущего микрорайона будет включать шесть школ, 14 детских садов, поликлинику на 400 взрослых и 300 детских посещений в смену. Площадь озеленения составит 36 га. «Данный проект разработан с целью предложить жителям новые места притяжения с комфортной инфраструктурой и новыми рабочими местами», — пояснили в мэрии.

Также в августе текущего года был утвержден проект планировки территории в границах улиц Даурской, Аделя Кутуя, Родины, Рихарда Зорге, предусматривающий как жилую, так и социальную застройку.

К первому участку Вознесенского тракта, строительство которого началось этим летом, прилегает территория утвержденного ранее проекта планировки части территории жилого района «Седьмое небо» и проекта планировки территории по ул. Аделя Кутуя, также предусматривающие строительство многоквартирных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры. К границам второго этапа Вознесенского тракта прилегают территории утвержденных проектов планировок территории «Ноксинский спуск», «Поселок офицеров» и разрабатываемые проекты планировок территории «Новое Вознесение», «Новое Вознесение — 2» и «Южный парк».

Улучшить транспортную ситуацию в Советском районе, а также за минимальное время попасть из центра города на Мамадышский тракт позволит строительство автомобильной дороги по ул.Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до ул.Назиба Жиганова.

Вознесенский тракт станет пятой вылетной магистралью в Казани. Дорога будет дублером Мамадышского тракта и параллельно ему выйдет на федеральную трассу М7, связав центральную часть города с периферийными районами. Строительство Вознесенского тракта помимо Мамадышского тракта разгрузит также улицы Ершова, Патриса Лумумбы, Космонавтов, которые в настоящее время перегружены транзитным потоком для выезда из города.